Oldenburg Seit 50 Jahren helfen Oldenburger AA-Gruppen Süchtigen, ihr Leben zu retten. Betroffene erzählen, was sie erlebt haben.

Hannelore (71)

Der Weg in die Sucht ist schleichend. Wenn man den Ernst der Lage erkennt, ist die Sucht meist schon da.“ Die 71-jährige Hannelore weiß, wovon sie redet. Seit 37 Jahren ist sie trocken, der Weg bis dahin war hart – „vor allem, weil es so lange gedauert hat, bis ich mir eingestanden habe, süchtig zu sein“. Das erste Mal Alkohol hat sie als 16-Jährige getrunken. „Ein Doornkaat und ein Bier – aus heutiger Sicht würde ich sagen, dass da schon meine psychische Abhängigkeit begann.“ Denn aus dem schüchternen und linkischen Mädchen wurde für diesen Abend eine selbstbewusste, schlagfertige junge Frau, die flirtete, ungehemmt tanzte und mit sich im Reinen war.

Damit begann der schleichende Prozess – trotz des behüteten Elternhauses und des unauffälligen Umfelds. Alkohol gab es vor allem in Gesellschaft, „oft hätte ich gerne weitergetrunken, wenn die anderen aufgehört haben“. Irgendwann trank die heute 71-Jährige, um Anspannung abzubauen, – vor wichtigen Terminen beispielsweise. Und irgendwann ging es morgens nicht mehr ohne Alkohol. „Wenn ich mir vorgenommen hatte, ab einer bestimmten Uhrzeit nichts mehr zu trinken, wachte ich am nächsten Morgen mit Filmriss auf.“ Im Laufe der Jahre folgten drei stationäre Entgiftungen und die Verleugnung der Sucht.

„Ich hatte immer das Gefühl, irgendwann kannst du wieder trinken. Das Umdenken begann erst, als ich realisierte, dass ich auf dem direkten Weg in Richtung Prostitution war. Und dass ich Hilfe brauchte, um einen anderen Weg einzuschlagen.“ Dieses Anerkennen, dass es ohne Hilfe nicht weitergeht, war der entscheidende Punkt, sagt Hannelore. Sie entschied sich, zu den Anonymen Alkoholikern zu gehen. „Mit dem 31. Januar 1981 begann mein neues Leben.“

Stefanie (37)

„Zwölf Tage, nachdem Hannelores neues Leben begonnen hat, bin ich auf die Welt gekommen“, schmunzelt Stefanie (37). Ihre Geschichte ist eher die „klassische“ Sucht-Geschichte als die von Hannelore. „Ich war nicht geplant, nicht gewollt und lebte in einem chaotischen und instabilen Umfeld. Ein unschönes Gesamtpaket“ – in dem sie auch einen sexuellen Missbrauch erlebt hat. Die Folge: Das Mädchen wurde früh verhaltensauffällig und aufsässig ­– „um die Aufmerksamkeit zu bekommen, die ich sonst nicht bekommen habe“. Sie rasierte ihre Haare ab, kam mit der Polizei in Konflikt und flog von der Schule.

Den ersten Alkohol trank sie mit zwölf – zusammen mit älteren Freunden. Später kamen Drogen dazu – „alles außer Heroin“. „Meine Eltern waren froh, wenn sie sich nicht um mich kümmern mussten.“ Ihren Schulabschluss und eine Ausbildung schaffte Stefanie trotzdem, hatte aber bald Mühe, den Alltag zu bewältigen. Der Arbeit blieb sie immer öfter fern. Weihnachten 2004 offenbarte sie sich schließlich ihrem Vater und ging zum ersten Mal zur Drogenberatung und dann ein halbes Jahr lang in eine stationäre Einrichtung. „Weil ich meinem Vater einen Gefallen tun wollte“, sagt Stefanie.

Dass neben den Drogen auch der Alkohol ein Problem sein könnte, war ihr damals nicht bewusst. Es dauerte nicht lange, bis sie wieder anfing zu trinken und von da war der Weg zu den Drogen nicht weit. „Nach zweieinhalb Jahren war ich wieder da, wo ich angefangen hatte.“

Im wahrsten Sinne des Wortes aufgewacht ist Stefanie, als sie nach einem Drogen- und Alkoholabsturz zu sich kam und sich beim Sex mit einem völlig unbekannten Mann wiederfand. Sie ging wieder in die Klinik – „dieses Mal, weil ich es wollte“ – und danach zu den Anonymen Alkoholikern.

Gerd (64)

Auch Gerd kennt den schwierigen Weg, bis man es endlich schafft. Der 64-Jährige landete in der Suchtklinik der Karl-Jaspers-Klinik. „Der Doktor hat uns zwar alle zum Info-Meeting der Anonymen Alkoholiker geschickt. Aber danach dachte ich, jetzt weiß ich alles, da muss ich nicht mehr hingehen. Aber so funktioniert das eben nicht.“

Gerd war 24, als er zu den Anonymen Alkoholikern fand – und feststellte, was für ein bunter Haufen es ebenfalls dorthin geschafft hatte: „Ob einer zwei Autos in der Garage oder den dritten Offenbarungseid geleistet hat, vom Müllfahrer bis zum Uni-Prof – jeder ist bei uns vertreten, und jeder wird einfach herzlich willkommen geheißen. Wir befinden uns ja doch alle auf Augenhöhe, wenn die Tünche einmal runter ist“.

Der Datenverarbeitungskaufmann brachte seinen Alkoholismus bei den Anonymen Alkoholikern und mit Hilfe ihre 12-Punkte-Programms tatsächlich zum Stillstand – „eine Heilung im Sinne einer Rückkehr zu kontrolliertem Konsum ist ja nicht möglich“. Danach studierte er auch noch BWL. „Entscheidend war, dass ich da endlich hingegangen bin“.

Anonyme Alkoholiker

„Ich wäre heute nicht hier, wenn es die Anonymen Alkoholiker nicht gäbe“, sagt Hannelore. Die Gruppen seien für sie ein Ort, an dem sie sich gesehen, verstanden und angenommen fühle. „Ich habe quasi eine zweite Familie bekommen.“ Alter, Ausbildung, Beruf – alles das spiele keine Rolle und sei oft auch gar nicht bekannt. Sie erlebt es wie Gerd: „Wir lernen uns als Menschen kennen und stehen alle auf der gleichen Stufe.“ Und da alle mit dem gleichen Problem kämpften, stehe man nicht außerhalb der Gruppe, sondern sei unter Seinesgleichen. Man müsse nichts verschleiern, schönreden oder verstecken und keine negativen Reaktionen fürchten. „Wir können völlig offen reden und wissen dabei, das wir verstanden werden. Wir können uns gegenseitig zuhören, uns raten und trösten.“

Gerd und Hannelore verweisen auch auf die Meeting-Verzeichnisse im Internet. Hinzu komme die Möglichkeit für mitleidende Angehörige, sich – etwa über die Selbsthilfe-Koordinationsstelle Bekos an der Lindenstraße – einer der Al-Anon-Familiengruppen anzuschließen. Auch AA-Gruppen treffen sich – neben vielen Gemeindehäusern – bei der Bekos.

Alle Infos zu den Anonymen Alkoholikern:

Die Gruppen: In Oldenburg gibt es derzeit 14 so genannte Meetings, im Umkreis weitere neun. Treffen gibt es an jedem Wochentag. Die Teilnahme ist freiwillig und kostenlos. Es gibt keine Verpflichtung für eine regelmäßige Teilnahme. Auch muss man sich nicht auf ein Meeting festlegen. Auskunft erteilt die Beratungs- und Koordinationsstelle für Selbsthilfegruppen (Bekos), Telefon 884848, Internet: www.bekos-oldenburg.de.

Anonymen Alkoholikern über Telefon 19295

Das Selbstverständnis: Auf der Homepage der Anonymen Alkoholiker ist folgendes zu lesen: „Anonyme Alkoholiker sind eine Gemeinschaft von Männern und Frauen, die miteinander ihre Erfahrung, Kraft und Hoffnung teilen, um ihr gemeinsames Problem zu lösen und anderen zur Genesung vom Alkoholismus zu verhelfen. Die einzige Voraussetzung für die Zugehörigkeit ist der Wunsch, mit dem Trinken aufzuhören (...) Die Gemeinschaft ist mit keiner Sekte, Konfession, Partei, Organisation oder Institution verbunden. Sie will sich weder an öffentlichen Debatten beteiligen, noch zu irgendwelchen Streitfragen Stellung nehmen.“

Ablauf eines Meetings: Jedes AA-Treffen dauert eine Stunde und hat eine feste Struktur (Begrüßung, Vorstellung, Aussprache, Ausklang). Es wird von einem Sitzungsleiter geleitet, der sich freiwillig meldet. Oft einigt man sich auf ein Thema, aber nicht immer. Klar ist: Nichts von dem, was in der Runde besprochen wird, dringt nach außen. Wer möchte, berichtet von sich, seinen Ängsten, Erfolgen, Rückfällen, Erlebnissen ... Er wird nicht unterbrochen. Es gibt keine direkten Ratschläge und erst recht keine Bewertungen. Niemanden steht im Druck, sich zu äußern.



