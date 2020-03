Ärger: Behördliches Hin und Her bei Lernen übers Netz

Oldenburg Plötzlich fiel der Unterricht aus, deutlich vor den Ferien. Diese Entscheidung hatte allerdings nicht nur Nachwirkungen auf die Regelschulen. Auch Nachhilfeinstitute mussten sich auf die neuen Gegebenheiten einstellen. Doch dabei ruckelte es gewaltig aufgrund von behördlichen Vorgaben.

„Wir haben vergangene Woche auf die Schnelle alles auf E-Learning umgestellt“, berichtet Maren Hollwege von der Nachhilfeschule Primär an der Alexanderstraße. Statt wie bisher die Nachhilfeschüler persönlich beim Lernen zu unterstützen, sollten die Übungsstunden nun über das Internet laufen. „Wir haben in Nachtschichten das ganze Material eingescannt und Videoprogramme eingerichtet.“

Das lief auch gut an – bis über die Arbeitsagentur der Hinweis der Stadt eintraf, dass ein Teil dieser Arbeit nicht bezahlt werden würde. Hintergrund: Die Nachhilfeschule unterrichtet derzeit rund 70 Kinder. Bei den meisten bezahlen die Eltern privat diese Leistung. Bei aktuell zehn Kindern wird der Unterricht über Bildungsgutscheine Finanziert. Das sind Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für sozial schwache Familien. Sie werden von der Kommune erbracht und beim Jobcenter oder beim Sozialamt beantragt.

E-Learning sei dabei nicht vorgesehen, wurde Hollwege als Erklärung mitgeteilt. Noch in der Woche vor der Schulschließung habe sie sich noch vorsorglich beim Sachbearbeiter der Arbeitsagentur nach den Rahmenbedingungen erkundigt und lediglich die Antwort erhalten, dass man selbst unsicher sei. Es sollte eine Rückmeldung geben. Die kam allerdings nicht.

„Als die Nachricht der Schulschließung kam, musste ich eine Entscheidung treffen. Und die lautete, dass ich alle Kinder gleich behandle.“ Nachdem sie und ihre Mitarbeiter viel Zeit und Arbeit investiert hatten, sollte für die geförderten Schüler plötzlich nicht mehr gezahlt werden.

Das sorgte auch für Unverständnis bei den Eltern und Verwandten der betroffenen Nachhilfeschüler. „Mein Neffe ist erst seit zwei Jahren in Deutschland und wiederholt die ersten Klasse. Er braucht die Deutschnachhilfe dringend“, sagte zum Beispiel Natalie Schweizer. Gerade jetzt, wo der tägliche Kontakt zur Schule und damit zu den Muttersprachlern fehle, sei das umso wichtiger. Die alleinerziehende Mutter des Jungen und auch der Rest der Familie könnten die Zusatzstunden aber selbst nicht finanzieren.

Anfang der Woche dann die Rolle rückwärts: Plötzlich war doch Nachhilfe über das Internet erlaubt. Das bestätigt auch die Stadt auf Nachfrage. Es habe nach den Schulschließungen mehrere Anfrage zu dem Thema gegeben. Die Verfahrensregelungen zur Lernförderung über Bildungsgutscheine hätten allerdings kein E-Learning vorgesehen, so Sprecher Stephan Onnen. Die sei so weitergegeben worden. Nach erneuten Anfragen sei dann am Montag auf Grund der besonderen Situation allen zugelassenen Lernförderanbietern in allen grundsätzlich bewilligten Einzelfällen diese Form der Förderungsunterstützung ermöglichst worden.

Bei der Arbeitsagentur hieß es, dass man am Montag der vergangenen Woche mehrere Anfragen erhalten und auf die Problematik mit den Bildungsgutscheinen hingewiesen habe. Man habe zudem Gespräche mit der Stadt über eine mögliche Entscheidungsänderung in Aussicht gestellt. Bei der Primär-Nachhilfeschule kam diese Information allerdings nie an.