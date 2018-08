Oldenburg Kinderleicht ist’s, so eine Wiederbelebung – auch wenn das viele Erwachsene nicht glauben können. Wie simpel und hilfreich eine Herzdruckmassage tatsächlich ist, beweisen sieben Oldenburger Hilfsorganisationen an diesem Samstag auf dem Schlossplatz. Jede Menge Programm und noch mehr Informationen rund ums Thema Reanimation sollen den Besuchern die Scheu vor der aktiven Ersten Hilfe nehmen; daher lautet der Name des weithin angelegten Projektes auch „Oldenburg rettet Leben“.

Wettbewerb für Schüler

Und so werden auch ausdrücklich die kleineren Gäste angesprochen: „Helden to go“ ist Titel einer ganz besonders jungen Veranstaltung im Programm, die ganz bestimmt für viel Spaß sorgen wird.

In unterschiedlichen Altersklassen können sich Schüler selbst an der Lebensrettung versuchen und müssen dazu in einem spielerischen Wettstreit weitere Aufgaben rund ums Thema lösen. Rita Wick (Klinikum) verspricht da einen „hohen Spaßfaktor und viele tolle Preise“: Klassenbesuche beispielsweise bei Polizei, Feuerwehr oder der NWZ, Fahrradhelme oder auch Erste-Hilfe-Rucksäcke. Übrigens: Alle aktiven Teilnehmer erhalten ein Zertifikat, eine Lebensretterweste und ein Eis, begleitende Familienangehörige außerdem zwei Gutscheine für den Oldenburger Herzcheck und Rabatte fürs Parkhaus. „Wir freuen uns, wenn möglichst viele Schüler Lust auf diese lebenswichtige Aktion haben und heißen alle Heldinnen und Helden willkommen“, so Wick.

Das Bühnen-Programm im Überblick

• 11.00 Uhr Eröffnung

• 11.15 Uhr „Die Geschichte einer Rettung“, Interviews

• 11.20 Uhr „Helden to go“ – Schüler rocken Schlossplatz

• 11.50 Uhr Interviews

• 12.00 Uhr Prüfen, Rufen, Drücken – bis der Arzt kommt

• 12.30 Uhr „Ihr Einsatz bitte“ – Gemeinsam Rettung üben

• 13.00 Uhr Wiederbelebung per Telefon

• 13.30 Uhr Wiederbelebung macht Schule

• 14.00 Uhr Lebensretter-App im Test

• 14.15 Uhr Interviews

• 14.30 Uhr Wiederbelebung macht Schule

• 15.00 Uhr „Wir alle können Leben retten“

• Dazu Themen-Pavillons (Herzcheck, Wiederbelebung beim Kind, Defi-Training etc.) und Aktionsflächen (Überschlagsimulator, Rettungstransportwagen, Aussichtskran uvm.)

Wer nach dieser spannenden halben Stunde nicht vollends ausgelastet ist, kann sich danach noch auf der Hüpfburg oder im Überschlagsimulator der Polizei austoben, vielleicht aber auch seinen Nervenkitzel in einer hoch über dem Platz schwebenden Gondel ausreizen. Ein Filmteam wird den Tag begleiten und Fotos wie Videos auf den Sozialen Medien ausspielen. Nicht nur an diesem Wochenende, sondern auch in der Zukunft. „Oldenburg rettet Leben“ soll schließlich ein Langzeitprojekt sein und werden, so in den Köpfen der Menschen verankert bleiben. Das Aktionsbündnis hat nicht zuletzt aus diesem Grunde auch eine Spendenkampagne ins Leben gerufen.

Spenden für Kurse

Das so eingenommene Geld soll weitere Aktionstage in der Stadt mitfinanzieren, aber vor allem Erste-Hilfe-Kurse an hiesigen Schulen unterstützen und zusätzliche kostenlose Kursangebote in der Region ermöglichen. Flyer zum Thema werden vor Ort verteilt, Spendenboxen sind aufgestellt.

Nutznießer sind da in erster Linie all jene Menschen, die irgendwann und irgendwo in Oldenburg plötzlich einen Herz-Kreislauf-Stillstand erleiden und dringend Hilfe benötigen; darüber hinaus aber auch all jene Menschen, die dann zur Lebensrettung durch Reanimation in der Lage sind und so zu Alltagshelden werden.

Das Handwerkszeug und jegliches nötige Wissen gibt’s an diesem Samstag auf dem Schlossplatz. Kostenlos!

Mehr Infos zum Aktionstag auf www.oldenburg-rettet-leben.de