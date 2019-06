Oldenburg Schlechter kann der Start einer neuen Schulleiterin kaum ausfallen: An der Cäcilienschule sind die Anmeldezahlen von 115 im vergangenen Jahr auf 68 in diesem Jahr zusammengeschmolzen. Schulleiterin Sabine Neddermeyer, die zuvor sieben Jahre stellvertretende Leiterin des Gymnasiums an der Willmsstraße in Delmenhorst war und im August 2018 Nachfolgerin von Franz Held an der Cäci geworden war, war am Mittwoch für eine Bewertung nicht zu erreichen.

Eltern sehen in der unterschiedlichen Qualität der Schulinformations-Veranstaltungen einen der Gründe für den Absturz. Ein Vater berichtete am Mittwoch auf Nachfrage: „Die Cäcilienschule hat sich aus Sicht vieler Eltern am schlechtesten präsentiert. Wir fanden es lang, trocken und sehr auf Leistung bezogen. Wir haben ziemlich schnell gedacht: Das ist nichts für uns, obwohl unsere Tochter eine gute Schülerin ist.“ Viele Eltern hätten zudem Spanisch als Angebot vermisst.

Ob die anstehenden Baumaßnahmen an der Schule eine Rolle gespielt hätten, könne er nicht einschätzen.

Deutlich besser als die Cäci sei auf jeden Fall das AGO bei der Vorstellung ’rübergekommen. Der Vater sagt: „Der Leiter fährt da so seine Harry-Potter-Nummer, auch mit Umhang und so, das ist vielleicht etwas ,special’, aber damit holt er einen auch ab.“ Der Auftritt nahm Bezug auf die Historie des Gebäudes. Die sympathischste und beste Vorstellung gab es für den Vater am Herbartgymnasium.

Am Ende spiegelte sich genau diese Wahrnehmung in den Anmeldungen – auch wenn die Vorstellungsrunden nur ein Grund von mehreren sein dürften und es nächstes Jahr schon wieder anders aussehen kann: Mit Abstand die meisten Wünsche verbuchte bei den Gymnasien erneut das Herbartgymnasium mit 162 Anmeldungen (Vorjahr 174). Aufgenommen können wegen der neuen Vierzügigkeits-Regel aber nur 122 Schüler. Es folgt das Alte Gymnasium mit 132 (Vorjahr 114) Anmeldungen – bei 117 Aufnahmen, und das Neue Gymnasium mit 111 (Vorjahr 91) Anmeldungen – bei 116 Aufnahmen. An vierter Stelle liegt das Gymnasium Eversten, das deutlich nachließ: mit 92 Anmeldungen – von vorher 132. Aufgenommen werden hier 96 Schüler.

Hier gibt es allerdings einen kleinen Vorteil: Weil das GEO nicht die möglichen 120, sondern nur 96 Schüler aufnimmt, werden hier in den vier fünften Klassen im Schnitt nur 24 Schüler sitzen.

Der Gesamtunterschied zu den Vorjahresanmeldungen liegt auch an einer insgesamt zurückgegangenen Zahl an Viertklässlern: Die Summe der Gymnasial-Anmeldungen sank deshalb von 630 auf 565, von denen alle aufgenommen werden müssen.

Hinzu kommen die Anmeldungen für die kath. Liebfrauenschule, die 140 Schülerwünsche registrierte und 90 Schüler aufnimmt, je zur Hälfte aus Stadt und Umkreis.

Gesamtschulen

Bei den Gesamtschulen, deren Anmeldung den anderen Schulen vorgeschaltet ist, steigt die IGS Helene-Lange-Schule auf 177 Wünsche (Vorjahr 163). Die Gesamtschulen nehmen Anmeldungen aus allen Leistungsgruppen an. Aufgenommen werden an der HLS zum neuen Schuljahr 108 Schüler. Die IGS Flötenteich sinkt von 204 auf 164 Anmeldungen aus allen Leistungsgruppen. Diese 164 Schüler können allerdings auch alle aufgenommen werden. Die IGS Kreyenbrück hatte 166 Wünsche (Vorjahr 177) und erfüllt davon 145 Wünsche (also 21 Ablehnungen).

Auch bei den Gesamtschulen macht sich die rückläufige Schülerzahl des Viertklässler-Jahrgangs bemerkbar: Hier sank die Zahl der Anmeldungen von 544 auf 507 (bei einer Aufnahmekapazität von 417).

Oberschulen

Bei den vier städtischen Oberschulen liegt Osternburg mit 77 Anmeldungen weit vorne (Vorjahr 91, davor 62). Aufgenommen werden hier alle 77 Schüler. Es folgt die Oberschule Ofenerdiek mit 51 Anmeldungen (Vorjahr 42, davor 29) – bei 51 Aufnahmen in vier Klassen. Für die Oberschule Alexanderstraße hatten sich 45 Schüler gemeldet (Vorjahr 51, davor 70) – bei 45 Aufnahmen in drei Klassen; und für die Oberschule Eversten 32 Schüler (Vorjahr 53, davor 47). Es werden alle 32 aufgenommen – in zwei Klassen.

Die katholische Paulus-Schule verbuchte 108 Anmeldungen, davon 38 aus dem Umkreis. Aufgenommen werden 64 Schüler in drei Klassen, davon 13 aus dem Umkreis.