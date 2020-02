Oldenburg Die Allgemeinbildenden Gymnasien in Oldenburg stellen von G8 auf G9 um. Die Folge: In diesem Sommer wird es dort keine Abiturienten geben. 2019 erhielten die letzten Schüler ihr Abitur-Zeugnis nach zwölf Jahren. Wie wirkt sich das auf die Ausbildungszahlen in der Stadt aus? Ist der fehlende Jahrgang ein Problem für Unternehmen bei der Suche nach Azubis?

• Verwaltung

Bei der Stadtverwaltung ist ein leichter Rückgang von Bewerbungen zu merken, wie der Leiter des Pressebüros der Stadt, Reinhard Schenke, sagt. „Der fehlende Abi-Jahrgang ist eine Möglichkeit dafür, macht sich aber vor allem bei den Ausbildungsgängen für den gehobenen Dienst bemerkbar“, sagt der Pressesprecher. Er geht davon aus, dass trotzdem alle Ausbildungsstellen besetzt werden können.

• Banken

„Die Bewerber im gesamten Geschäftsgebiet sind ungefähr gleich wie im letzten Jahr“, sagt Sonja Schmidt von der Personalabteilung der Landessparkasse zu Oldenburg. Zum 1. August 2018 sind es im gesamten Geschäftsgebiet 429 Bewerber gewesen und im letzten Jahr 346. Für dieses Jahr ist die Bewerbungsphase noch nicht beendet. Aktuell liegen 307 Bewerbungen vor.

Bei der Oldenburgischen Landesbank ist ein Bewerberrückgang zu spüren, sagt Timo Cyriacks von der Unternehmenskommunikation. „Allerdings fällt dieser Rückgang bei weitem nicht so stark aus, wie im Vorfeld vielleicht von dem einen oder anderen in Aussicht gestellt worden war“, sagt Cyriacks. Zum Teil wird der fehlende Jahrgang durch frühere Abiturienten ausgeglichen, die sich freiwillig engagierten oder gereist sind.

Im vergangenen Jahr begannen rund 70 Personen ihr Ausbildungsjahr bei der OLB im Oldenburger Land. „In diesem Jahr werden wir um die 50 Ausbildungsplätze haben“, sagt Cyriacks. Bei den dualen Studiengängen waren es 2018 sieben Abiturienten. Wie viele dieses Jahr ein duales Studium beginnen, ist noch offen.

• Handwerk/Industrie

In der Goldschmiede Speckmann ist bereits in den vergangenen drei Jahren ein Bewerberrückgang zu merken. Ein Problem ist dies noch nicht. Auch wenn dort in diesem Jahr keine Stelle zu vergeben ist, erhielt Inhaber Andreas Speckmann Initiativ-Bewerbungen. Nur von Abiturienten. „Aber die restlichen Handwerke merken es deutlich und wenn es so weiter geht, dann werden wir diese Problematik auch spüren“, sagt Speckmann.

Ob es mit dem fehlenden Abitur-Jahrgang zu tun hat, dass die Zahlen zurückgegangen sind, weiß Speckmann nicht. Klar ist für ihn: „Insgesamt gibt es weniger Auszubildende. Die meisten Abiturienten gehen in erster Linie Richtung Studium“, sagt Speckmann.

Bei Cewe in Oldenburg gibt es keine negativen Auswirkungen, sagt Marion Gerdes, Leiterin der Personalabteilung. „Wir bekommen alle Ausbildungsplätze und Studienangebote gut besetzt.“ Durch den fehlenden Abiturjahrgang wird es an anderer Stelle dieses Jahr eng. „Mittlerweile arbeiten ungefähr 150 Abiturienten bei uns in der Weihnachtssaison. Wir gehen davon aus, dass es für uns in diesem Jahr etwas schwieriger werden könnte alle Saisonplätze gut zu besetzen“, sagt Gerdes.

•

„Wir haben schon für das Jahr 2019 geraten, mehr Auszubildende einzustellen“, sagt Torsten Heidemann, Pressesprecher der Handwerkskammer Oldenburg. 13 Prozent eines Jahrgangs mit Hochschulreife fangen bei den Handwerksbetrieben an. Ob sich der fehlende Abiturjahrgang bemerkbar macht, kann laut Heidemann erst Anfang Mai bewertet werden. Klar ist, dass die Handwerksbetriebe bereits in den Vorjahren den Bedarf an Auszubildenden nicht decken konnten. „Wir gehen davon aus, dass immer 300 bis 400 mehr Auszubildende hätten anfangen können“, sagt Heidemann.

Durch die fehlenden Abiturienten gibt es laut Kai Vensler, Geschäftsbereichsleiter Berufsbildung bei der Handwerkskammer einen Vorteil für andere: „In diesem Jahr sind die Möglichkeiten für Schulabgänger gestiegen, direkt in eine anspruchsvolle Ausbildung einzusteigen.“

Stefan Bünting, Leiter des Geschäftsbereiches Bildung bei der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer, schätzt die Auswirkungen gering ein. Die Schulabgänger der allgemeinbildenden Gymnasien werden zwar fehlen. „Wir gehen von rund 20 Prozent weniger in Oldenburg aus“, sagt Bünting. „Aber nur etwa ein Viertel der Abiturienten entscheidet sich überhaupt für eine betriebliche Ausbildung.“

Mit den Abiturienten aus den beruflichen Gymnasien und integrieren Gesamtschulen, den Absolventen der Berufsfachschulen, Oberschulen und Abiturienten, die nach ihrem Auslandsaufenthalt zurückkommen sowie Studienaussteiger wird sich das Problem des fehlenden Abiturjahrgangs relativieren, wie Bünting sagt. Er fügt hinzu: „Die IHK empfiehlt Ausbildungsbetrieben, allen jungen Menschen eine Chance zu geben. Denn die Zahlen der Schulabgänger werden in den nächsten Jahren zurückgehen.“

• Hochschule/Uni

Die Jade Hochschule kann noch nicht sagen, wie sich der fehlende Abiturjahrgang auf die Bewerberzahlen für die Studienplätze im Wintersemester auswirken wird. Dafür ist es für sie zu früh.

Die Ossietzky Universität geht von einem moderaten Nachfragerückgang aus. „ Sorge bereitet uns dies jedoch nicht“, sagt Corinna Dahm-Brey, Leiterin der Pressestelle. In den vergangenen Jahren war die Nachfrage nach Studienplätzen sehr hoch. Der fehlende Jahrgang kann daher „mit Blick auf die hohe Auslastung der Universität ein wenig Entspannung bringen“, erklärt Dahm-Brey.

Die Leiterin der Pressestelle fügt hinzu, dass der Zeitpunkt des Abiturs oft entkoppelt ist von dem des Studienbeginns. Das hat zum Beispiel der doppelte Abiturjahrgang 2011 gezeigt. „Viele junge Menschen entscheiden sich zunächst für einen Auslandsaufenthalt oder engagieren sich im Bundesfreiwilligendienst. Man kann also davon ausgehen, dass in 2020 auch Abiturienten aus dem Jahr 2019 ihr Studium aufnehmen werden“, ist sich Dahm-Brey sicher.

Sie vermutet, dass unter den Studienanfängern in diesem Jahr möglicherweise Personen sind, die bewusst ein Jahr gewartet haben, um in einer kleineren Kohorte studieren zu können.

• Freiwilligendienst

Laut Frerk Hinrichs, Pressesprecher des Diakonischen Werkes in Oldenburg, läuft das Bewerbungsverfahren gut. Aktuell liegt die Zahl der Bewerbung für ein FSJ bei 100. Allerdings sind das zwei Drittel weniger als sonst, resigniert Frerks. Ob der fehlende Abiturjahrgang der Grund ist, weiß er nicht. Der Pressesprecher hofft, dass sich die Zahlen im Laufe des Jahres noch einpendeln. Das Gefühl Alarm schlagen zu müssen, hat Frerks bislang nicht.

Der Landesverband Oldenburg des Deutschen Roten Kreuzes rechnet mit einem Bewerbungsrückgang. „Der abiturlose Jahrgang macht sich beim FSJ und BFD bemerkbar“, sagt Christina Mattner, Ansprechpartnerin für die Freiwilligendienste. 35 bis 40 Prozent der Freiwilligen sind Abiturienten oder Personen mit einer Fachhochschulreife. Dass dieser Prozentsatz komplett fehlen wird, glaubt Mattner nicht. Sie sieht darin eine Chance für Schulabgänger mit einem anderen Bildungsabschluss. Denn Abiturienten haben ihren Abschluss vor den Real- oder Hauptschülern und bewerben sich dementsprechend früher. Zudem werden Abiturienten ein Stück weit bevorzugt.