Bauarbeiten: Stadt bringt Schulen in den Ferien in Schuss

Oldenburg Die unterrichtsfreie Zeit im Sommer nutzt die Stadt, um an zahlreichen Schulen Bauarbeiten zu beginnen und möglichst vor dem Ende der Sommerferien abzuschließen. Einer der Schwerpunkte ist die Digitalisierung: LAN- und WLAN-Infrastrukturen werden geschaffen. Hier ein Überblick über einige der Bauprojekte: • Grundschule Krusenbusch: Einbau einer Sprachalarmierungsanlage (Kosten circa 130 000 Euro), Erneuerung des Sportbodens (60 000 Euro), Montage eines außenliegenden Sonnenschutzes (50 000 Euro). • IGS Kreyenbrück: Energetische Sanierung wird fortgesetzt (2 Millionen Euro). • IGS Flötenteich: Beginn der energetischen Sanierung der Fassade (2,9 Millionen Euro) und Verkabelung für IT-Projekte (100 000 Euro). • Grundschule Ofenerdiek: Installation Sprachalarmierungsanlage (120 000 Euro). • BZTG Ehnernstraße: IT-Projekt Schulen, Verkabelung und WLAN (190 000 Euro). • Förderschule Borchersweg: Fassadensanierung im Bereich des Schwimmbads (150 000 Euro). • Neues Gymnasium/OB Alexanderstraße: Dachsanierung Technikraum (80 000 Euro) IT-Projekt Schulen (135 000 Euro) Sanierung Pausenhalle (750 000 Euro). • BBS Wechloy: Sanierung Auladach (42 000 Euro) Sanierung des Heizstranges in der Pausenhalle (60 000 Euro). • Grundschule Heiligengeisttor: Fenster und Fassadensanierung (150 000 Euro). • Herbartgymnasium: An der Herbartstraße sowie an der Hauptstraße Einbau einer Sprachalarmierungsanlage (170 000 Euro und 160 000 Euro). • Altes Gymnasium: Sanierung von Funktionsräumen und Foyer (125.000 Euro), Verkabelung und WLAN (120 000 Euro). • Grundschule Bloherfelde: Dachsanierung Turnhalle (115 000 Euro). • Grundschule Hogenkamp: Verkabelung und WLAN (52 000 Euro). • Gymnasium Eversten: Fenstersanierung (150 000 Euro), Verkabelung und WLAN (140 000 Euro). • OBS Eversten: Sanierung Sicherheitsbeleuchtung (125 000 Euro), Verkabelung und WLAN (150 000 Euro). • IGS Helene-Lange-Schule: Erneuerung Aufzugsanlage (72 000 Euro) Erneuerung von Türen (57 000 Euro).

Oldenburger Schulen Profile aller weiterbildenden Schulen in Oldenburg. Welche Schule passt am Besten?