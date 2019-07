Oldenburg Die unterrichtsfreie Zeit im Sommer nutzt die Stadt, um gleich an mehreren Oldenburger Schulen Bauarbeiten zu beginnen und möglichst vor dem Ende der Sommerferien abzuschließen. „Dieses Vorgehen hat sich in den vergangenen Jahren sehr bewährt“, sagte Stadtsprecher Stephan Onnen. Hier ein Überblick über die aktuellen Bauprojekte:

• Herbartgymnasium:

Sanierung von mehreren Klassenräumen und Fluren, Kosten etwa 120 000 Euro sowie Restarbeiten der Aula-Sanierung, die Gesamtkosten liegen etwa 1,1 Millionen Euro.

• IGS Flötenteich:

Systemanbindung der Technischen Gebäudeausrüstung, Kosten etwa 25 000 Euro

• IGS Kreyenbrück:

Fassadensanierung, Kosten etwa 5,5 Millionen Euro; geplanter Abschluss der Bauarbeiten Ende August 2020

• BBS Wechloy:

Fenster- und Fassadensanierung an der Südseite, Kosten etwa 185 000 Euro

• Oberschule Ofenerdiek:

Sanierung der Sicherheitsbeleuchtung, Kosten etwa 100 000 Euro sowie Fassadensanierung (anteilig in 2019 etwa 1,5 Millionen Euro)

• Oberschule Osternburg:

Pilotprojekt „IT-Verkabelung und WLAN“, Kosten etwa 70 000 Euro

• Oberschule Eversten:

Energetische Sanierung des 1. Obergeschosses der Verwaltung, Kosten etwa 1,7 Millionen Euro sowie Sanierung von Fachunterrichtsräumen für Naturwissenschaften, Kosten etwa 450 000 Euro

• Bildungszentrum für Technik und Gestaltung (BZTG):

Sanierung der Brandmeldeanlage, Kosten etwa 80 000 Euro

• Grundschule Ofenerdiek:

Erneuerung der Auladecke, Kosten etwa 45 000 Euro

• Grundschule Harlinger Straße:

Elektroarbeiten, Kosten etwa 80 000 Euro

• Grundschule Etzhorn:

Sanierung des Zwischenbaus, Kosten etwa 210 000 Euro sowie die Sanierung des Verbindungsgangs, Kosten etwa 125 000 Euro

• Grundschule Röwekamp: Sanierung der Sicherheitsbeleuchtung, Kosten etwa 35 000 Euro

• Grundschule Bloherfelde: Sanierung des Lernhauses und Flachdachsanierung, Kosten etwa 140 000 Euro sowie Maler und Bodenbelagsarbeiten in acht Klassenräumen, Kosten etwa 50 000 Euro

• Grundschule Hermann-Ehlers-Schule:

Sanierung der Glasdachkonstruktion, Kosten 160 000 Euro

• Grundschule Wechloy:

Erneuerung der Sicherheits- und Außenbeleuchtung, Kosten etwa 22 000 Euro

• Schule an der Kleiststraße: Reparatur des Lecks am Flachdach, Kosten etwa 18 000 Euro sowie Erhaltungsanstrich der Holzfenster und Traufverkleidung, Kosten etwa 5000 Euro

• Schule Borchersweg:

Dachsanierungsarbeiten – die Arbeiten laufen bis nach den Sommerferien und kosten etwa 800 000 Euro

• Grundschule Krusenbusch:

An der Grundschule Krusenbusch wird saniert und umgebaut. Die Arbeiten umfassen einen Überholungsanstrich der Fenster und der Treppenhauses, der inklusive Gerüst etwa 36 000 Euro kostet. Die Decke des Flurs und Treppenhauses im 1. Obergeschoss wird für etwa 10 000 Euro saniert. Zusätzlich wird eine mechatronische Außenschließung eingerichtet. Die Kosten belaufen sich auf etwa 12 000 Euro. Die Flurbeleuchtung wird für etwa 6000 Euro erneuert. Die Außenbeleuchtung wird ebenfalls für etwa 6000 Euro erweitert.

