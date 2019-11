Oldenburg Zum Motto „Grenzen kennen, setzen, überwinden“ erlebten über 800 Schüler am Mittwoch einen besonderen Schultag an der BBS Wechloy. Initiatorin und Mitorganisatorin Dana Röseler sagte: „Einmal im Jahr brechen wir den traditionellen Unterricht auf und nutzen den Unterrichtstag, um innezuhalten und nachzudenken, was eine positive Lebenseinstellung ausmacht. Wir denken dabei auch darüber nach, wie für das eigene und auch andere Leben Verantwortung übernommen wird.“

Um das Inhaltliche zu unterstreichen, wird auch „Schule“ einmal anders gestaltet: Den Auftakt bildete eine ungewöhnliche szenische Lesung der Projektgruppe „CiNS“ zum Thema Zirkus im Nationalsozialismus. Kombiniert wurden Akrobatik, Jonglage und Feuerschlucken mit Musik und der wahren Geschichte der jüdischen Akrobatin Irene Bento, die sich im Zirkus Althoff versteckte, um der Deportation und Vernichtung durch die Nationalsozialisten zu entgehen. Aus über 40 Workshops – sportliche, kulinarische, kreative, nachdenkliche, politische – konnten alle Schülerinnen und Schüler im Vorfeld ihr persönliches Programm zusammenstellen. Zum Beispiel konnten die Teilnehmer Burkhard Seebergs Bericht über seine Zeit als politischer Häftling der DDR hören. Seeberg war inhaftiert, weil er versuchte, seine Freundin über die Grenze der DDR in den Westen zu schleusen. Oder der Verein Seebrücke war dabei, der sich für sichere Wege über Grenzen einsetzt.

Aktiv werden konnten die Schüler bei „Brot für die Welt“, die interaktive Stationen zu Flucht und Vertreibung anboten. Auch das Jubiläum „70 Jahre Grundgesetz“ wurde aufgegriffen und es gab ein Nachdenken über das Demokratieverständnis, Einblicke in die Arbeit von Wahlbeobachtern und Friedensdienste. Beim Parcours-Workshop konnten die Teilnehmer ihre körperlichen Grenzen prüfen und im Escape Room unter Zeitdruck Rätsel lösen.

Schüler und Referenten lobten den Projekttag und das vielfältige und interessante Programm. Holger Tiedemann, der das Thema Mauerfall anhand des Buches „Die Nacht, in der die Mauer fiel“ aufgriff, war zufrieden: „Die Teilnehmer waren sehr interessiert und engagiert dabei.“

Traditionell – inzwischen seit 15 Jahren – organisieren die Veranstaltungskaufleute im 2. Lehrjahr den Projekttag für die Mitschüler der anderen Ausbildungsberufe. Zur Seite standen den Schülerinnen und Schülern die Lehrerinnen Dana Röseler und Insa Oetjengerdes. „Es ist als Lehrkraft schön zu sehen, wie die Schülerinnen und Schüler ihr betriebliches Wissen in das Unterrichtsprojekt einbringen“, sagte Röseler „und sich so die betriebliche Ausbildung mit der schulischen verzahnt“.

Letje Malle aus dem Orga-Team der angehenden Veranstaltungskaufleute, sagte am Ende des intensiven und gelungenen Tages: ,,Es ist schön zu erleben, mit welcher Freude und Professionalität meine Klasse bereits im Vorfeld der Veranstaltung dabei war.“