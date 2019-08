Oldenburg Die neuen Schülerinnen und Schüler der Berufsbildenden Schulen werden ab Mittwoch, 14. August, eingeschult. Sie müssen dazu ihren Ausbildungsvertrag, Schreibmaterial und ihr Abschlusszeugnis der zuletzt besuchten Vollzeitschule mitbringen. Zum Besuch einer Berufsbildenden Schule verpflichtet sind alle Jugendlichen, die eine Ausbildung beginnen sowie alle, die die Sekundarstufe I verlassen haben und ihre zwölfjährige Schulpflicht noch nicht gänzlich erfüllt haben.

Eine Anmeldung über das Internetportal Schüler Online, zu finden unter www.schueleranmeldung.de, durch den Ausbildungsbetrieb ist erforderlich.

• Berufsbildende

Schulen Haarentoor

An den Berufsbildenden Schulen Haarentor (Berufsbildungszentrum für Wirtschaft, Informatik und Gesundheit), Ammerländer Heerstraße 33/39, werden die neuen Auszubildenden am Mittwoch, 14. August, eingeschult. Neben Auszubildenden aus den Bereichen IT, Gesundheit und Wirtschaft werden auch die Fachoberschulklasse 12 der Fachrichtung Gesundheit und Soziales, Schwerpunkt Gesundheit und Pflege, und die Fachoberschulklasse Informatik, ebenfalls Klasse 12, eingeschult.

Die genaue Uhrzeit und der jeweilige Klassenraum, in dem sich die Schüler treffen, werden rechtzeitig unter www.bbs-haarentor.de sowie am Einschulungstag auf entsprechenden Hinweistafeln bekanntgegeben. Weitere Informationen sind auch unter Telefon 779 15-0 erhältlich.

• Berufsbildende

Schulen Wechloy

An den Berufsbildenden Schulen Wechloy (Berufsbildungszentrum für Wirtschaft, Recht und Verwaltung), Am Heidbrook 10, findet die Einschulungsveranstaltung für alle Ausbildungsberufe am Donnerstag, 15. August, um 14 Uhr in der Pausenhalle statt.

Weitere Informationen hierzu sind im Internet unter der Adresse www.bbs-wechloy.de oder unter der Telefonnummer 21 82-0 erhältlich.

• für Technik /Gestaltung Bildungszentrum für Technik /Gestaltung

Die technischen und gestalterischen Berufe werden am Bildungszentrum für Technik und Gestaltung (BZGT) an der Straßburger Straße 2, beziehungsweise an der Ehnernstraße 132, angeboten. Weitere Informationen über den ersten Unterrichtstag finden Schülerinnen und Schüler im Internet unter www.bztg-oldenburg.de (zu finden unter Schnellzugriff/Erster Schultag).

• Berufsbildende

Schulen 3

An den Berufsbildenden Schulen 3 (BBS3), Maastricher Straße 27, findet die Einschulung für die Vollzeit-Schülerinnen und -schüler – sofern sie nicht bereits erfolgt ist – am Donnerstag, 15. August, statt.

Beachtet werden muss hier, dass die neuen Klassen der Berufsfachschulen, der Berufseinstiegsklasse, des Berufsvorbereitungsjahrs sowie der Berufsoberschule, Fachoberschulen, Fachschulen und Beruflichen Gymnasien allerdings zu unterschiedlichen Zeiten eingeschult werden. Die Zeiten sind ebenfalls im Internet unter der Adresse www.bbs3-ol.de zu finden.

Schulpflichtige Schülerinnen und Schüler, die für das neue Schuljahr noch nach einem Schulplatz an den BBS 3 suchen und noch keinen Schulplatz an einer berufsbildenden Schule angenommen haben, melden sich bitte am Donnerstag, 15. August, um 15 Uhr mit dem letzten Zeugnis im Eingangsbereich der BBS 3.

• Zwölfjährige

Schulpflicht

Jugendliche müssen eine zwölfjährige Schulpflicht erfüllen. Wenn sie zum Ende des vergangenen Schuljahres eine Allgemeinbildende Schule verlassen und noch keinen zwölfjährigen Schulbesuch hinter sich haben, sind sie weiterhin schulpflichtig. Wer eine Berufsausbildung beginnt, ist ebenfalls verpflichtet, die Berufsschule zu besuchen. Das gilt auch für Auszubildende, die ihre zwölfjährige Schulpflicht bereits erfüllt haben.

Jugendliche, die ihre Schulpflicht noch nicht gänzlich erfüllt haben und die bisher auch noch keinen Ausbildungsvertrag abschließen konnten, müssen ihre Schulpflicht nach dem Verlassen der Allgemeinbildenden Schule an einer Berufsbildenden Schule weiterhin erfüllen. Sie können dafür sowohl das Berufsvorbereitungsjahr, eine Berufseinstiegsklasse, eine Berufsfachschule oder auch eine andere Vollzeitschule besuchen. Auskünfte über derzeit noch bestehende Aufnahmemöglichkeiten erteilen auf Nachfrage die jeweiligen Schulen.

• Umschulungen

Schülerinnen und Schüler, die eine Umschulung beginnen, können die Aufnahme in eine Berufsbildende Schule beantragen. Vor Beginn des Schulbesuchs müssen die Umschülerinnen und Umschüler den Aufnahmeantrag des Umschulungsträgers – der Agentur für Arbeit oder der Deutschen Rentenversicherung – vorlegen.

• Wichtige

Informationen

Weitergehende Informationen über alle Oldenburger berufsbildenden Schulen gibt es im Internet unter der Adresse www.bbs-ol.de, Informationen zu den Schulanmeldungen sind ebenfalls im Internet unter der Adresse www.oldenburg.de/schule zu finden.