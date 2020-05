Berufsfindung In Oldenburg Und Umzu: „Bildungswege“ digital beschreiten

Oldenburg „Bildungswege“ heißt eine Veranstaltungsreihe, mit der Rotaract Club Nordwest sich an Jugendliche und junge Erwachsene wendet. In zwei Aktionswochen (25. bis 29. Mai und 1. bis 5. Juni) soll Schülerinnen und Schülern im gesamten Nordwesten, die kurz vor dem Schulabschluss stehen, Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten vorgestellt werden. Jeweils ab 20 Uhr lädt der Serviceclub online zu insgesamt 20 Kurzvorträgen ein. Vorgesehen sind jeweils 30 Minuten Dauer. Rotaract ist die Jugendorganisation der internationalen Rotary-Bewegung. In ihr engagieren sich Menschen zwischen 18 und 30 Jahren.

Die Schülerinnen und Schüler sollen auf diese Weise von nur unwesentlich älteren Studierenden und Auszubildenden einen Eindruck davon erhalten, welche Anforderungen an die Ausbildung oder an das Studium gestellt werden, wie der typische Ausbildungs- und Studienablauf aussieht und was es sonst für den konkreten Bildungsweg Wichtiges zu berücksichtigen gibt. Die Teilnahme kann ohne vorherige Anmeldung erfolgen und ist kostenfrei. Interessenten können sich kostenlos und unverbindlich unter dem Link https://rotary-eclub1850.de/bildungswege einwählen. Nach den Kurzvorträgen können auch Fragen gestellt werden.

„Wir würden uns über eine rege Teilnahme und die damit verbundene Möglichkeit freuen, vielen jungen Menschen, die hinsichtlich der beruflichen Zukunft noch unentschlossen sind, die Entscheidungsfindung zu erleichtern“, meint Robert Taeger, Projektbeauftragter des Rotaract Club Nordwest.

Das Vortragsangebot Insgesamt 20 Vorträge umfasst die Reihe „Bildungswege“ des Rotaract Club Nordwest; die ersten beginnen jeweils um 20 Uhr, die zweiten um 20.30 Uhr. Um 21 Uhr schließt sich jeweils eine Abschlussrunde an. A steht für Ausbildung, M für Meister, DS für Duales Studium und S für Studium. Woche 1: Montag, 25. Mai, Öffentlicher Dienst: Gymnasiallehramt (S); Finanzverwaltung (DS); Dienstag, 26. Mai, Soziales: Sonderpädagogik (S), Erzieher/-in (S); Mittwoch, 27. Mai, Kreativität: Medien, Design und Werbung (S/A); Theater; Donnerstag, 28. Mai, Recht und Ordnung: Polizei und Bundeswehr (DS), Rechtswissenschaften (S); Freitag, 29. Mai: Kaufmännische Berufe: Einzelhandel (DS/A), Wirtschaftswissenschaften (S) Woche 2: Montag, 1. Juni, Bauwesen: Architektur (S), Bauingenieurwesen (S); Dienstag, 2. Juni, Handwerk: Maler und Lackierer (A/M), Landwirt (A); Mittwoch, 3. Juni, Logistik und Planung: Logistik (A), Luftverkehr/Pilot (A); Donnerstag, 4. Juni: Naturwissenschaften: Chemie (S), Elektrotechnik (S); Freitag, 5. Juni, Medizin: Gesundheits- und Krankenpflege (A), Medizin (S).

