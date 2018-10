Oldenburg Die Arbeitsgruppe hatte in den vergangenen Jahren im Schnitt jährlich 28 Rotkehlchen für Versuche gefangen und getötet. In Zukunft wird laut Volker Sandmann, Pressesprecher der Universität, ein Großteil des Projekts ohne Tierversuche auskommen. „Man ist inzwischen so weit, dass viele Tests mit bakteriellen Zellkulturen durchgeführt werden können. Lediglich in den ersten Jahren des Forschungsprojekts ist geplant, etwa zehn bis zwanzig Hühner jährlich für Tierversuche zu nutzen“, gibt Sandmann an.

Die Arbeitsgruppe untersuchte dabei, wie der Orientierungssinn von Zugvögeln funktioniert. Bislang ist nicht endgültig geklärt, wie genau es Zugvögeln gelingt, zu navigieren.

„Anhand der vorgenommenen Versuche haben wir herausgefunden, dass der Magnetsinn von Vögeln auf quantenchemischen Prozessen beruht“, erläutert Prof. Mouritsen. Dieser „sechste Sinn“ der Vögel funktioniert in engem Zusammenspiel mit dem Magnetfeld der Erde. Die exakte Funktionsweise zu erarbeiten ist nun das Ziel der Forschergruppe „QuantumBirds“.

Gemeinsam mit dem britischen Chemiker Peter Hore von der Oxford-Universität forscht der gebürtige Däne Mouritsen nun in ebendiesem Projekt. Der Europäische Forschungsrat hat hierfür jüngst eine Förderung in Höhe von 8,6 Millionen Euro bewilligt.

Die zur Verfügung gestellten Gelder kommen zu gleichen Teilen den Oldenburger und den englischen Forschern zu Gute – damit gehen 4,3 Millionen Euro direkt an die Vogelforschung der Uni Oldenburg. 17 Stellen, darunter vier Doktorandenstellen in Oldenburg, werden so finanziert.

Das Projekt ist auf sechs Jahre angelegt und teilt sich in drei Forschungsgruppen. Während in der ersten Gruppe ausschließlich Bakterienkulturen untersucht werden sollen, ist geplant, in der zweiten Gruppe zu Theorie und chemischer Synthese zu forschen. Dabei sind auch Verhaltensexperimente mit 20 bis 40 Zugvögeln geplant – Tiertötungen sind dabei aber nicht Bestandteil der Arbeit.

Eine dritte Forschergruppe hingegen wird auch Versuche an Hühneraugen vornehmen. Diese werden zum Zweck von elektrophysiologischen Untersuchungen gebraucht, sagt Pressesprecher Sandmann. Die Forscher gehen davon aus, dass die quantenchemischen Prozesse, die dem Orientierungssinn der Vögel zugrunde liegen, auf chemischen Reaktionen in der Netzhaut der Tiere beruhen, die innerhalb einer Millionstel Sekunde ablaufen.

Um dies zu untersuchen, werden durch Organentnahme isolierte Netzhäute von zuvor getöteten Hühner genutzt. Sandmann weist darauf hin, dass es zu den wissenschaftlichen und ethischen Grundsätzen der Forscher gehöre, so wenig Vögel wie möglich zu töten. Alle Tötungen seien darüber hinaus ausdrücklich genehmigt und entsprächen den gesetzlichen Genehmigungen, lässt Sandmann wissen.

Sollte sich die Forschungsthese bewahrheiten, könnte dies laut Mouritsen auf diversen Feldern einen erheblichen Fortschritt bedeuten. Dazu zählen etwa die Weiterentwicklung magnetischer Sensoren, Quantencomputer und neuartige biologische Sensoren.

Darüber hinaus könnten die Ergebnisse auch Folgen für den Schutz bedrohter Zugvogelarten haben. So gebe es Überlegungen, bestimmte Arten durch gezielte Umsiedlungen zu schützen. Sind etwa bestimmte Brut- oder Wintergebiete bedroht, könnte es in Zukunft möglich sein, die Navigation der Vögel gewissermaßen „auszutricksen“ und sie in andere Gebiet zu lotsen.

In der Regel gehe eine solche Bedrohung von menschlichen Einflüssen aus, berichtet Sandmann. „Dazu gehört beispielsweise das Einschleppen von Ratten auf eine Insel, wo die Nagetiere dann in Brutgebiete eindringen.“

Doch auch elektromagnetische Strahlung stört die Vögel mitunter bei der Navigation. So könnte es zukünftig möglich sein, besonders störende Frequenzbereiche zu vermeiden, wenn diese identifiziert werden können. „Zumindest an Orten mit einem besonders hohen Aufkommen von Zugvögeln, wie beispielsweise der Straße von Gibraltar oder dem Bosporus“, führt Sandmann an. Hierfür müsse herausgefunden werden, warum elektromagnetische Strahlung stört – was die Forscher derzeit, unter anderem, zu verstehen versuchen.