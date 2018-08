Oldenburg Der erste Nachmittag gehört vor allem den Kindern – samt Eltern und Großeltern. Sie allesamt staunen über die Truppe Khadgaa aus der Mongolei, die das Seilchenspringen, wie es jeder kennt, auf die Spitze treibt. Mit Saltos, FlicFlacs, aufeinander stehend oder liegend. Hier geht das, was man sich bis dahin nicht einmal vorstellen konnte. Später im Programm beeindrucken sie mit einer atemberaubenden Kraftakrobatik, mit Tanz, Gesang und Folklore hinterlegt.

Das erste aufgeregte Gejuchze der Kinder kommt, als der Elefant die Manege betritt. Angekündigt im Programm sind mehrere der „Wappentiere des Hauses“, am Mittwoch kommt nur einer. Und der präsentiert sich gehorsam in allen möglichen Posen. Auf zwei Beinen, im Sitzen, im Liegen. Und holt sich zur Belohnung eine Erdnuss bei den Dompteuren ab. Tiernummern dominieren vor der Pause im Programm. Auch solche, die man im Zirkus nicht unbedingt erwartet. Dazu gehören die Papageien von Alessio, die große Runden durch das ganze Zirkuszelt fliegen.

Der tierische Höhepunkt wartet nach der Pause. Jedenfalls für die meisten. Der kleine Jonah (drei Jahre) hatte vor der Vorstellung erzählt, dass er eigentlich keine Löwen und Tiger sehen will: „Zu gefährlich“, sagt er. So richtig gefährlich wirkt die Gruppe aus 26 weißen und goldfarbenen Wildkatzen erst einmal nicht: Löwe kuschelt mit Löwin, beide kuscheln mit Tiger, und alle zusammen kuscheln mit dem vielfach ausgezeichneten Dompteur Martin Lacey. Ab und an zeigt aber das ein oder andere Tier Zähne und Krallen – und erinnern daran, dass es nicht selbstverständlich ist, so viele der großen Katzen auf engstem Raum im Griff zu behalten. Zwischenzeitlich scheint es sogar richtig dramatisch zu werden. Mit Gebrüll und wilden Tatzenhieben geht einer der Löwen auf Lacey los – es sind andressierte Scheinangriffe, wie es im Programm heißt. Aber sie lassen ahnen, was passieren könnte.

Beim Blick ins Publikum sieht man an diesem Nachmittag viele offene Münder bei den Kindern und viele gefaltete Hände bei den Erwachsenen – nicht zum Gebet, ihr Besitzer hat vor Staunen einfach das Weiterklatschen vergessen. Zum Beispiel bei den Kunststücken auf dem Todesrad, zwei etwa Rhönrad große Räder, die mit einer Achse miteinander verbunden sind. Das ganze dreht sich, und zwei Artisten turnen darauf rum. „Oh nein, nicht“, ruft ein Kind, als sich einer der beiden auch noch die Augen verbindet. Es geht alles gut.

Die Clowns Fumagalli und Daris nehmen immer wieder die Spannung raus und sorgen für ausgelassenes Gelächter – nicht nur bei den Kindern, die ein oder andere nicht ganz jugendfreie Zote haben sie auch in petto. Den Abschluss macht die Trapez-Nummer, die zum klassischen Zirkus dazu gehört. Ein letztes Mal heißt es für die Besucher: den Kopf in den Nacken legen und einfach nur staunen.

Ein kleiner Tipp für die Platzwahl bei den nächsten Vorstellungen: Von ganz vorne sieht man am besten, man ist halt nahe dran – aber schnell auch mittendrin. Nashornbulle Tsavo hält einem sein mächtige Horn vor die Nase, die Clowns suchen immer mal einen Sparringspartner, und Alessio, der Herr der Papageien, bedient sich bei der Suche nach Statisten auch gerne aus dem Publikum. Vorführungen werktags 15.30 und 19.30 Uhr, sonntags 14 und 18 Uhr; am 21. August nur 15.30 Uhr (Karten ab 16 Euro).

Katja Mielcarek https://www.nwzonline.de/autor/katja-mielcarek Redakteurin

Redaktion Oldenburg Tel: 0441 9988 2103 Lesen Sie mehr von mir

Oldenburger Schulen Profile aller weiterbildenden Schulen in Oldenburg. Welche Schule passt am Besten?

Mehr Fotos unter www.nwzonline.de/fotos-oldenburg