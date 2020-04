Corona-Krise: Für Studenten wird es finanziell eng

„Dass ich kein Kurzarbeitergeld bekomme, ist ziemlich bescheiden“, sagt der 25-jährige Hjalmar Gründahl. Er ist Student an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Normalerweise arbeitet er als 450-Euro-Kraft in der Umbaubar am Stau. Doch wegen der Corona-Krise sind Bars und Restaurants geschlossen. Wer sich, so wie Gründahl, mit Minijobs über Wasser hält, hat derzeit keine Arbeit und kein Geld. Viele Studenten sind von ihren Arbeitgebern nach Hause geschickt worden. Einen Anspruch auf Kurzarbeitergeld haben Minijobber und Werkstudenten in der Regel nicht.

Das trifft viele Studenten hart. Sie müssen Mieten und Lebensmittel zahlen. „Unsere Chefs haben zum Glück alles sehr transparent gemacht und uns auf dem Laufenden gehalten. Wir können jetzt Minusstunden aufbauen“, sagt der Student. Lange kann das nicht gut gehen, wie er erklärt. Sein Vater unterstütze ihn, damit er seinen Krankenversicherungsbeitrag zahlen könne. „Das finde ich absurd. Warum wird der Beitrag für uns nicht aus- oder zumindest runtergesetzt?“, fragt sich der 25-Jährige. Noch circa einen Monat könne er in diesem Zustand verharren. „Alles was danach kommt, wird extrem knapp oder besser gesagt, nicht machbar“, sagt Gründahl. „Wenn die Situation anhält, werde ich mir etwas anderes suchen müssen“, erklärt der Student.

Im Hochschulinformationsbüro (HIB) der Kooperationsstelle Hochschule-Gewerkschaften an der Universität Oldenburg bieten studentische Hilfskräfte ihre Unterstützung an. „Von Studis, für Studis könnte man sagen“, erklärt HIB-Mitarbeiterin Eileen Feketitsch. Dabei gehe es vorrangig um arbeitsrechtliche Fragen. Besonders schwer für Studenten sei, dass die meisten von ihnen keine Leistungen geltend machen können. Hintergrund ist, dass sie aufgrund ihres sozialversicherungsrechtlichen Status keine Beiträge in die Arbeitslosenversicherung einzahlen.

Das trifft in der Regel auf Studenten zu, die regelmäßig nicht mehr als 20 Stunden pro Woche arbeiten. Das HIB der Uni Oldenburg rät Studenten, nicht vorschnell Aufhebungs- oder Änderungsverträge zu unterschreiben, sondern sich zuvor zu informieren. „Zum Beispiel bei der DGB-Jugend, die Teil des Deutschen Gewerkschaftsbundes ist“, erklärt die HIB-Mitarbeiterin.

Bisher glimpflich ist Söhnke Buschhardt davongekommen. Seit zweieinhalb Jahren arbeitet der Student als Minijobber im Combi-Verbrauchermarkt an der Ammerländer Heerstraße. „Angst um meinen Job habe ich nicht. Bei uns werden immer wieder Mitarbeiter gesucht“, sagt der 26-Jährige. Aktuell käme es zwar immer wieder zu Lieferengpässen bei Lebensmitteln wie Mehl, Toilettenpapier oder Hefe aber an Arbeit mangele es nicht.

Die Universitäten sind geschlossen und das Sommersemester 2020 startet am 20. April bundesweit digital. Die niedersächsischen Hochschulen seien auf digitale Lehrangebote gut vorbereitet, die Angebote seien auf Online-Lehre umgestellt, so Niedersachsens Wissenschaftsminister Björn Thümler.

Um das Studium machen sich nicht nur die Studenten, sondern auch Lehrende Sorgen. Ende März war ein offener Brief unter dem Titel „Das Sommersemester muss ein Nicht-Semester werden“ veröffentlicht worden. Er wurde mittlerweile von mehr als 14 000 Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen unterschrieben. „Unser Alltag, auch und gerade die Arbeit als Forschende und Lehrende wird davon (COVID-19) massiv tangiert – auf Weisen, die von niemandem zuverlässig eingeschätzt werden können“, steht darin. „Studierenden, die keine Studienleistungen erbringen können, dürfen keine Nachteile entstehen“, heißt es weiter.