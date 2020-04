Coronavirus: Hilfe in der Not wird 234 Mal genutzt

Oldenburg Seit rund dreieinhalb Wochen sind die Kitas in Niedersachsen geschlossen. Das gilt auch für die acht katholischen Einrichtungen, die dem Landes-Caritasverband für Oldenburg angehören.

Und doch gibt es eine kleine Ausnahme: „Bis auf zwei Einrichtungen haben alle eine Notgruppe eingerichtet“, sagt Geschäftsführer Christian Fischer. Wöchentlich werde geprüft, ob die Eltern der Kinder tatsächlich aus systemrelevanten Berufen kämen und es keine andere Möglichkeit der Betreuung gebe. Neben Ärzten und Pflegern gebe es beispielsweise auch den systemrelevanten Müllwagenfahrer. „Wir müssen jede Woche angeben, wie viele Kinder betreut werden.“ Dabei betont Fischer die „super Zusammenarbeit mit der Stadt Oldenburg als Träger“.

Wie viele Kinder betrifft diese Regelung? „Im Schnitt haben wir zwei bis drei Kinder pro Gruppe“, sagt Fischer. Pro Einrichtung gebe es auch nur eine Notgruppe. Die Betreuungszeit werde an den Bedarf angepasst und eng mit den Eltern abgestimmt. Auch für die Kinder ist die Situation nicht leicht. „Wir versuchen, das in Gesprächen aufzufangen.“ In der vergangenen Woche haben die Gruppen zum Beispiel angefangen, Mundschutzmasken selbst zu basteln.

Und auch mit den anderen Eltern stehe man in Verbindung, sagt Fischer. „Das Telefon läuft bei uns durchgehend.“ Immer wieder würden neue Fragen auftauchen. „Wir müssen den Kontakt halten und versuchen mit allen Mitteln, die wir haben, der Lage gerecht zu werden.“

Insgesamt gibt es in Oldenburg laut Informationen der Stadt derzeit 104 Einrichtungen im Kindergarten- und Krippenbereich: 50 Kombi-Kitas mit Kindergarten- und Krippengruppen, 23 Kindergarteneinrichtungen und 31 Krippeneinrichtungen. In der Woche vor Ostern gab es 60 Einrichtungen mit 73 Notgruppen. „Wie vom Ministerium vorgesehen, werden die Kinder von den Erzieherinnen und Erziehern betreut, die sie auch vorher betreut haben“, so Stadtsprecher Stephan Onnen. Insgesamt werden aktuell 214 Kinder in den Kitas und 20 in der Kindertagespflege betreut. „In den Gruppen dürfen nicht mehr als fünf Kinder zusammen betreut werden.“

Auch hier gilt: Die Eltern müssen in der sogenannten kritischen Infrastruktur tätig sein. Dazu zählen insbesondere Beschäftigte im Gesundheitsbereich, medizinischen und pflegerischen Bereich, Beschäftige im Bereich der Polizei, des Rettungsdienstes, des Katastrophenschutzes und der Feuerwehr sowie Beschäftigte im Vollzugsbereich. „Inzwischen muss nur noch ein Elternteil in dem systemrelevanten Beruf arbeiten, wenn der andere Elternteil auch arbeitet und unabkömmlich ist“, klärt Onnen auf. Innerhalb der regulären Öffnungszeit der Einrichtungen wird die Betreuung so lange sichergestellt, wie die Eltern es für ihre Tätigkeit benötigen.

In dieser besonderen Situation kommt die Stadt Oldenburg den Eltern entgegen und hat die Beträge für März bereits erstattet, so der Sprecher. Da die Schließung zunächst bis zum 17. April beschlossen sei und man nicht wisse, ob diese Regelung verlängert werde, werde der Elternbeitrag für April eingezogen und dann gegebenenfalls erstattet. Manche Eltern hätten auch einen Dauerauftrag.

Die Stadt rechnete zuletzt mit einer Erstattungssumme von 300 000 Euro. Diese Summe beziehe sich auf einen Monat, so Onnen. „Insofern wäre die wöchentliche Summe bei knapp einem Viertel, also etwa 70 000 Euro. Das wären dann auch die Kosten für jede weitere Woche, aber dazu werden wir sicher erst nach Ostern Klarheit bekommen.“