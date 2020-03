Oldenburg /lr 100 junge Leute aus dem Bereich der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer (IHK) haben im Winter 2019/2020 ihre Ausbildung mit „sehr gut“ abgeschlossen – 32 davon aus Oldenburg (in insgesamt acht Berufen). Die IHK hat sie jetzt im Stadttheater in Wilhelmshaven ausgezeichnet, in Anwesenheit von Eltern, Vertretern der Ausbildungsbetriebe, Prüferinnen und Prüfern.

Tom Nietiedt, Vizepräsident der IHK, sagt: „Es ist etwas ganz Besonderes, Sie – die Spitzenazubis – hier zu erleben. Ich freue mich sehr, dass wir Ihre außergewöhnlichen Leistungen würdigen können.“ Nietiedt appellierte an alle an der Ausbildung Beteiligten, weiter engagiert im System der dualen Ausbildung auszubilden. Nur so könne dem Fachkräftemangel entgegengewirkt werden.

1602 Auszubildende in 90 Berufen hat die IHK in diesem Winter geprüft. 1013 Prüfer und Prüferinnen waren ehrenamtlich im Einsatz. Für deren Engagement bedankte sich Stefan Bünting, Leiter des Geschäftsbereichs Bildung bei der IHK. Ein besonderer Dank gelte auch den 58 Ausbildungsbetrieben, den BBSen und anderen Institutionen, die an der Ausbildung der Berufsbesten beteiligt waren.

Beste aus Oldenburg:

• Rieke Bron (Kauffrau im Gesundheitswesen, AOK – Die Gesundheitskasse für Niedersachsen, Oldenburg & BBS Wechloy)

• Julian Jäger (Elektroniker für Betriebstechnik, Avacon Netz, Oldenburg & BZTG))

• Sebastian Nowack (Elektroniker für Betriebstechnik, Avacon Netz, Oldenburg & BZTG)

• Florian Seeger (Elektroniker für Betriebstechnik, Avacon Netz, Oldenburg & BZTG)

• Sabine Hollmann (Kauffrau für Büromanagement, bfw, Oldenburg)

• Leon Schlüter (Kaufmann im Groß- und Außenhandel, Carl Wilh. Meyer & BBS Wechloy)

• Saskia Vogel (Kauffrau im Einzelhandel, Deichmann SE Oldenburg & Wirtschaftskolleg Weststadt Essen)

• Bennet Becker (Elektroniker für Betriebstechnik, EWE Netz, Oldenburg & BZTG)

• Kira Bohn (Elektronikerin für Betriebstechnik, EWE Netz, Oldenburg & BZTG)

• Jan-Ole Hülsebusch (Elektroniker für Betriebstechnik, EWE Netz, Oldenburg & BZTG)

• Jannik Johannsen (Elektroniker für Betriebstechnik, EWE Netz, Oldenburg & BZTG)

• Niklas Koetting (Elektroniker für Betriebstechnik, EWE Netz, Oldenburg &BZTG)

• Devran Lomberg (Elektroniker für Betriebstechnik, EWE Netz, Oldenburg & BZTG)

• Veronika Meemken (Elektronikerin für Betriebstechnik, EWE Netz, Oldenburg & BZTG)

• Christopher Palys (Elektroniker für Betriebstechnik, EWE Netz, Oldenburg & BZTG)

• Lennart Wendelken (Elektroniker für Betriebstechnik, EWE Netz, Oldenburg & BZTG)

• David Weseloh (Elektroniker für Betriebstechnik, EWE Netz, Oldenburg & BZTG)

• Kilian Zickfeld (Elektroniker für Betriebstechnik, EWE Netz, Oldenburg & BZTG)

• Thalea Marie Schmidt (Kauffrau im Einzelhandel, Küchen-Meyer Nord, Oldenburg & BBS Wechloy

• Lukas Bohmann (Bankkaufmann, LzO & BBS Am Museumsdorf Cloppenburg)

• Gerrit Lennard Lammers (Bankkaufmann, LzO & Handelslehranstalten Lohne)

• Emma Brozmann (Kauffrau im Groß- und Außenhandel, Nanu-Nana, Oldenburg & BBS Wechloy)

• Laura Gresens (Kauffrau für Büromanagement, Nanu-Nana, Oldenburg & BBS Haarentor)

• Verena Seppel (Kauffrau für Groß- und Außenhandel, Nanu-Nana & BBS Wechloy)

• Philipp Brokate (Verkäufer, OBI, Oldenburg & Akademie Überlingen, Oldenburg)

• Dennis Blum (Bankkaufmann & BBS Am Museumsdorf Cloppenburg)

• Niko Gänsler (Bankkaufmann, OLB & BBS Am Museumsdorf Cloppenburg)

• Eike Köster (Bankkaufmann, OLB & BBS Wechloy)

• Christoph Walter (Bankkaufmann, OLB & BBS Wechloy)

• Rosa Charlotte Schachtsiek (Kauffrau im Einzelhandel, Reformhaus Lothar Ebken, Oldenburg & BBS Wechloy)

• Felix Merbt (Mechatroniker, SMP, Oldenburg & BZTG)

• Hannah Christoffers (Kauffrau im Groß- und Außenhandel, TTH, Oldenburg & BBS Wechloy