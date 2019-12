Oldenburg Die Stadt will für die Mittagessen der Schüler und Schülerinnen bis 2030 aufsteigend jährlich 285 000 Euro mehr ausgeben.

Allein 270 000 Euro fallen pro Jahr zusätzlich an für die Einführung „biologischer Lebensmittel“. Denn es wird künftig weniger Fleisch geben (bedeutet minus 25 000 Euro), dafür aber mehr Biofleisch (plus 195 000 Euro), und die Teigwaren sollen ebenfalls Bio sein (plus 75 000 Euro). Die Stadt geht davon aus, dass es von Montag bis Donnerstag nur noch zweimal Fleisch in der Woche geben wird (heute in der Regel im Vollwertmenü drei- bis vier Mal; daneben das vegetarische Gericht).

Stadt zahlt halbes Essen

Im Grundschulbereich soll das Mittagessen (nur als Abo) 3,50 Euro kosten – ab nächstem August. Schüler der weiterführenden Schulen zahlen ab 2022/23 pro Essen 3,60 Euro (im Abo), 3,70 Euro (bei Vorbestellung für einzelne Tage) oder 3,90 Euro (Spontanessen). Die Ausgabepreise liegen damit im Durchschnitt im bisherigen Rahmen, heißt es. „Zum Teil können die Preise um bis zu 50 Cent sinken, an anderen Schulen auch um bis zu 30 Cent steigen“, so die Stadt – die die Essen stark subventioniert.

Die tatsächlichen Kosten sollen rund doppelt so hoch sein. Die Stadt kalkuliert etwa mit 6 Euro pro Essen.

Der Hintergrund für den Eingriff: Sehr viele Schüler müssen heute über Mittag in der Schule bleiben: Derzeit werden jährlich 600 000 Essen ausgegeben. Mit dem Ausbau weiterer Ganztagsschulen erwartet die Stadt langfristig die Ausgabe von 1 000 0000 Essen im Jahr (mit entsprechendem Anstieg der Subventionierungskosten).

Guter Plan



„Aufgrund dieser Dimension und vor allem mit Blick auf die Förderung der Gesundheit sowie einer nachhaltigen gesamtgesellschaftlichen Entwicklung ist Schulverpflegung ein Thema von strategischer Bedeutung“, sagt die Schuldezernentin Dagmar Sachse. Das neue Konzept stelle dabei eine „ausgewogene Zusammenführung verschiedener Interessen dar“.

Die Regelung ist Teil des neuen Rahmenkonzepts „Schulverpflegung“, das Schulausschuss und Jugendhilfeausschuss am Dienstag im PFL einstimmig beschlossen haben. Das Konzept ist ein „einvernehmliches Ergebnis der AG Mensakonzept“, so die Stadt, an der Vertreter der Schulformen, Eltern, Schüler, ein Kooperationspartner, Ernährungsrat und Verwaltung teilgenommen haben.

Nur noch zweimal Fleisch

Das Konzept, das unter anderem vom „Ernährungsrat Oldenburg“ angestoßen wurde, legt den Qualitätsstandard der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) als verbindliche Grundlage fest – und geht damit über die Gesetzeslage hinaus. Kernthema sind die Festlegung eines Bio-Anteils für Fleisch und Wurstwaren und für Teigwaren. Der korrekte Anteil soll – wegen noch laufender Verträge – erst zum Schuljahresende 2023/2024  und danach alle zwei Jahre überprüft werden.

Bei der Zwischenverpflegung soll der Verkauf von Süßigkeiten und zuckerhaltigen Getränken verringert werden. Eine neue Produktliste regelt das erlaubte Angebot. Unter anderem Apfel- und Orangensaft werden verboten, Schokolade und Eis allerdings nicht. „Die Liste stellt einen Kompromiss zwischen dem Ziel der Förderung der Gesundheit, den Kaufwünschen der Schüler und dem Verkaufsinteresse der Betreiber dar“, so die Stadt. Weil die Mensabetreiber die Einnahmen aus der Zwischenverpflegung für ihre Mittagessen-Kalkulation berücksichtigten, sei „die Verringerung des Verkaufs von Süßigkeiten mit etwas höheren Kosten für die Stadt verbunden“, heißt es.

Keine Küche für alle

Ein- und Zweizügige Grundschulen werden aus Kostengründen künftig mit Kühlkost (Cook & Chill), Warmverpflegung (Cook & Hold) oder Tiefkühlkost (Cook & Freeze) ausgestattet. Ansonsten gibt es Mischküchen.

Herausforderung: „Die Verringerung der Süßigkeiten in der Zwischenverpflegung und der Fleischmenge beim Mittagessen entspricht nicht dem Nachfrageverhalten aller Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern“, so Sachse. Auch wenn die Akzeptanz einer Fleisch-Verringerung stark wachse. Hier müsse „um Akzeptanz geworben und durch attraktive Angebote möglichen Abwanderungen zu Konkurrenzangeboten entgegengewirkt werden“. Auch deshalb soll die Umstellung mit „Ernährungsbildung“ flankiert werden, für die es ein Extra-Budget geben werde.