Oldenburg Im Rahmen des Beethovenjubiläums-Jahres haben Schüler und Schülerinnen der 9. Hauptschulklassen des Landesbildungszentrums für Hörgeschädigte (LBZH) in Oldenburg ein Konzert des NDR Elbphilharmonie Orchesters, geleitet von Petr Popelka, in Hamburg besucht. Gespielt wurde Beethovens 7. Sinfonie sowie das Oktett in Es-Dur für Blasinstrumente. Das Konzert aus der Reihe „NDR-Konzert statt Schule“ wurde musikpädagogisch begleitet.

Die Hörgeschädigtenpädagogin Hanne Boyn vom LBZH sagt: „Unsere Schüler haben die Exkursion in die Elbphilharmonie, die der Freundeskreis der Schule mit ermöglicht hat, als besondere Gelegenheit angesehen, mit klassischer Musik in Berührung zu kommen. Für einige war es das erste mal in ihrem Leben, dass sie ein Orchester live sahen und hörten. Sie besuchten das Konzert mit der Erwartung, dass Beethovens Musik sie berührt, denn mit klassischer Musik haben sich bisher die wenigsten beschäftigt.“

Im Vorfeld lernten die Schüler im Unterricht Ludwig van Beethoven kennen. „Einen besonderen Bezugspunkt stellte seine Ertaubung und sein Umgang damit dar“, sagt Hanne Boyn.

Heinrich, ein Schüler, der seit neun Jahren selber Klavier spielt, freute sich sehr, einen Eindruck von der Konzerthalle zu bekommen und auf das Konzert. Nach der Veranstaltung war er beeindruckt. Er sagt: „Ich würde mich sehr freuen, wenn ich noch einmal so ein klassisches Konzert in der Elbphilharmonie hören könnte.“ Für Hanne Boyn und und ihren Kollegen Thade Kück ist klar, „dass die Schüler durch solch niedrigschwellige Angebote eine gute Möglichkeit erhalten, mit klassischer Musik in Berührung zu kommen und neue Höreindrücke erhalten. Allein der Klang des Orchesters hat einige der Schüler verzaubert.“