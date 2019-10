Oldenburg Eltern haben Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für ihren Nachwuchs. Kindern ab einem Jahr sollte ein Platz in der Kindertagesstätte, Krippe oder notfalls bei einer Tagesmutter sicher sein – für Kommunen eine Mammutaufgabe.

Auch die Stadt Oldenburg hat die Ärmel hochgekrempelt und investiert in den Ausbau von Einrichtungen. Wo Spielecken, Sandkästen und Wickelräume errichtet werden, fehlt es nur leider an Menschen, die größer als 50 Zentimeter sind: Kitafachkräfte sind Mangelware. Überall wird händeringend nach pädagogischen Fachleuten gesucht, gleichzeitig verschlechtern sich Rahmenbedingungen, wie Gruppengröße und Personalausstattung.

Nach einer Krisensitzung im Ausschuss für Jugendhilfe haben die Mitglieder des Rats sich nun entschlossen, eine Resolution an die Landesregierung zu schicken. In dem Schreiben werden bisher eingeleitete Maßnahmen wegen ihrer Befristung bemängelt. Gefordert wird Planungssicherheit. Dringend nötig sei, in die Ausbildung neuer Fachkräfte zu investieren, die Zahl der Studienplätze zu erhöhen, die Bedingungen zu verbessern – und Anreize zu schaffen.

Nach einer Umfrage des Niedersächsischen Städtetages wird davon ausgegangen, dass in den nächsten drei Jahren rund 4200 Fachkräfte zu wenig ausgebildet werden. Fest steht: die Lage spitzt sich zu. Mit steigender Nachfrage sinkt das Angebot.

„Es gibt kein qualifiziertes Personal auf dem Markt“, sagt Elfie Finke-Braker vom Fachdienst Kindertagesbetreuung.

