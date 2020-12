Förderung: VW-Millionen auch für Oldenburg

Oldenburg Wissenschaftliche Einrichtungen in Niedersachsen erhalten in diesem Jahr 157,1 Millionen Euro aus dem „Niedersächsischen Vorab“ der Volkswagen-Stiftung. Vor allem sollen die Aktivitäten in den wichtigen Bereichen Energieforschung und Klimawandel weiter ausgebaut und gestärkt werden. Auch Oldenburg profitiert von den Millionen. • Überführung des Offis-Bereichs Verkehr in das DLR-Institut Systems Engineering für zukünftige Mobilität: Das neue DLR-Institut in Oldenburg, in das der Offis-Bereich Verkehr überführt wird, befasst sich mit der technischen Vertrauenswürdigkeit von integrierten Steuerungssystemen bis hin zu vollständigen Transportsystemen in den Bereichen Auto, Schifffahrt und Bahn. Mit der Förderung in Höhe von 10 Millionen Euro wird die nötige Forschungsinfrastruktur auf- und ausgebaut, beispielsweise in Form von Reallaboren für die automobile und maritime Forschung. • „Zukunftskonzept Windenergieforschung“: Das Zentrum für Windenergieforschung der Universitäten Oldenburg, Hannover und Bremen (ForWind) erhält 4 Millionen Euro. Mit der Förderung soll der anstehende professorale Generationenwechsel an den beiden niedersächsischen Universitäten unterstützt werden, um die erfolgreiche Windenergieforschung weiter zu verankern und neue Inhalte zu integrieren.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail