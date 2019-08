Oldenburg Was wird aus dem ehemaligen Ringlokschuppen, der als letztes Überbleibsel der Bahnwerke neben dem Oldenburger Hauptbahnhof steht? Eine Frage, die viele traditionsbewusste Oldenburger bewegt. Der Ringlokschuppen gehörte einst zum Ausbesserungswerk der Bahn, in dem in Hochzeiten mehrere Hundert Menschen beschäftigt waren. Dort wurden die Lokomotiven repariert und auf einer Art Teller vor dem Ringlokschuppen gedreht.

Das Gelände zwischen der Neuen Donnerschweer Straße und dem Hauptbahnhof wird in den nächsten Jahren mit bis zu zwölf Geschosse hohen Gebäuden bebaut. „Der Masterplan sieht eine Erhaltung des Ringlokschuppens mindestens als Relief zum Beispiel für einen Platz mit hoher Aufenthaltsqualität vor“, teilte EWE-Sprecher Volker Diebels auf Anfrage der NWZ mit. Die EWE vermarktet das Grundstück. Denkbar sind laut Diebels aber auch Nutzungen des Ringlokschuppens für Gastronomie und Kulturangebote. Fraglich sei allerdings, ob sich ein Investor findet.

Manchmal lohnt sich auch ein Blick über den Tellerrand . In Osnabrück hat die „Aloys & Brigitte Coppenrath-Stiftung“ die Initiative ergriffen und die Stadt als Kooperationspartner für ihre Idee gewonnen. In einem vom Stadtrat am 25. Juni beschlossenen „Letter of Intent“ wurde der Oberbürgermeister gebeten, mit der Stiftung zu verhandeln, um eine gemeinsame Gesellschaft zu gründen, in deren Auftrag dann der Osnabrücker Ringlokschuppen saniert werden soll. „In den Ringlokschuppen soll dann der wissenschaftliche Forschungsbereich ‚Künstliche Intelligenz‘ von Universität Osnabrück und Hochschule einziehen“, teilt die Pressestelle der Stadt Osnabrück auf Anfrage der NWZ mit. Außerdem sollen dort Existenzgründern und Start-Ups Räume angeboten werden. Dieses neue Leben in dem historischen Gebäude ist der beste Denkmalschutz und wird den gesamten, zurzeit brachliegenden Bereich aufwerten und endlich wieder an die Stadt anbinden“, sagte Osnabrücks Oberbürgermeister Wolfgang Griesert. Die Stiftung stellt zum Start fünf Millionen Euro zur Verfügung. Zusätzlich übernimmt sie die Kosten für die Beplanung des Grundstücks.

Einer der Nutzer des Gebäudes wird, so die Stadt weiter, das neu gegründete DFKI Labor Niedersachsen des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI). Als außeruniversitäre Forschungseinrichtung mit den beiden Niederlassungen in Osnabrück und Oldenburg wird hier insbesondere zur erweiterten Wahrnehmung komplexer Umgebungen oder Situationen geforscht. „Dazu wird eine Verstärkung der vorerst zwei DFKI-Arbeitsgruppen am Standort Osnabrück in den nächsten Jahren auf insgesamt ca. 80 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erfolgen“, schreibt die Pressestelle.

„Bereits seit Jahren gehört die Künstliche Intelligenz zu den herausragenden Forschungsschwerpunkten unserer Universität“, erklärt Universitätspräsident Prof. Dr. Wolfgang Lücke. Mit dem Umbau des Ringlokschuppens und der dort angedachten Ansiedlung des DFKI werde die Forschung und Lehre zur KI in Osnabrück auf eine neue Stufe gehoben und somit noch stärker wahrge-nommen.