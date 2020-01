Oldenburg An der Universität Bremen gibt es sie schon lange, an der Universität Göttingen seit 2018: Unisex-Toiletten. Für alle, die sich weder eindeutig als Frau noch als Mann fühlen, erleichtern sie den Alltag. Denn die Entscheidung, welche Toilette sie benutzen wollen, wird ihnen abgenommen. Nun stellt sich also die Frage, ob auch die Universität Oldenburg die geschlechtsneutralen Toiletten einführt. Dabei sind sie nicht als Ersatz für die Toiletten für Frauen und Männer, sondern als Alternative und Ergänzung gedacht.

Die Hochschulen in Niedersachsen und Bremen wollen mit der Einrichtung von Unisex-Toiletten ein Zeichen gegen Diskriminierung setzen und ganz nebenbei bringen sie auch weitere Vorteile mit sich. So sei eine Toilette leicht umzubenennen und damit wesentlich mehr Menschen zugänglich, als wenn nur ein Geschlecht sie benutzen dürfte, sagt eine Sprecherin der Universität Bremen. Dort gab es schon Anfang der 2000er Jahre eine erste Unisex-Toilette – mittlerweile sind es fünf.

Laut Sprecher Roman Bielke von der Universität Göttingen würden die Toiletten beispielsweise bei Veranstaltungen dafür sorgen, dass sich nicht mehr so lange Schlangen vor den Frauentoiletten bilden, wie es häufig der Fall sei. Die Rückmeldungen seien bisher jedenfalls positiv und es würden kontinuierlich weitere Toiletten umgewidmet.

Auch an Gymnasien scheint das Prinzip zu funktionieren. Seit dem Schuljahr 2018/19 gibt es am Hainberggymnasium in Göttingen ebenfalls Unisex-Toiletten. „Im Alltag sind die Klos einfach da“, sagt Schulleiter Georg Bartelt, „das ist gar kein so ein großes Thema mehr.“ Er würde zwar nicht so weit gehen, dass die Schüler durch die Toiletten Toleranz lernten, aber es trage doch ein wenig dazu bei.