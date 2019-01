Oldenburg Vom 1. bis zum 20. Februar nehmen die vier Berufsbildenden Schulen (BBS) der Stadt Anmeldungen für die Vollzeitschulen zum Schuljahr 2019/2020 entgegen.

Neu ist: Ab dem 1. Februar 2019 erfolgt die Anmeldung für das Schuljahr 2019/20 an den vier Berufsbildenden Schulen ausschließlich online. Die BBS führen dafür zusammen mit der Stadt Oldenburg das Programm „Schüler Online“ ein, das „bereits flächendeckend in Nordrhein-Westfalen sowie in verschiedenen Landkreisen und Städten in Niedersachsen erfolgreich eingesetzt wird“, so die Stadtverwaltung.

Mit der Einführung des Programms werde „das gesamte Anmeldeverfahren für alle Beteiligten erleichtert“. Hierzu werden von den BBS sämtliche Bildungsangebote sowie Beschreibungen zu den einzelnen Bildungsgängen erfasst und regelmäßig überarbeitet. Das ermögliche den Schülern und ihren Erziehungsberechtigten eine schnelle und umfassende Information. Sie können sich anzeigen lassen, welche Bildungsgänge zu ihren Wünschen und zum erreichten Schulabschluss passen und sich anschließend online schnell und unbürokratisch an den verschiedenen Vollzeitschulformen anmelden.

Nach erfolgter Anmeldung ist es möglich, jederzeit den Stand des Verfahrens zu verfolgen. Fehlende Unterlagen werden direkt über das Programm angefordert.

Die Berufsbildenden Schulen können nach Abschluss des Anmeldeverfahrens die Zusagen beziehungsweise Absagen direkt über „Schüler Online“ erteilen. Die Schulen erhalten so unmittelbar einen Überblick über nicht aufgenommene Schülerinnen und Schüler und können diese zielgerichtet weiter beraten.

Auch die Anmeldung für die Bildungsgänge der Berufsschule (Teilzeitform) wird mit Einführung des Programms nur noch online möglich sein, kündigt die Stadt an. Hierzu melden die Ausbildungsbetriebe ihre Auszubildenden über „Schüler Online“ bei der zuständigen Berufsbildenden Schule an. Die Anmeldung kann weiterhin ganzjährig erfolgen.

Die Anmeldung über das Portal „Schüler Online“ ist möglich unter der Internet-Adresse www.bbs-ol.de/anmeldung oder über die jeweilige Homepage der vier Berufsbildenden Schulen.

Die Stadt informiert auf ihrer BBS-Plattform auch über alle Möglichkeiten, die Schüler mit ihren Abschlüssen haben – mit gewünschtem thematischen Schwerpunkt (z.B.) Technik, passendem Bildungsgang und dazugehöriger BBS, Zugangsvoraussetzung und Abschluss nach erfolgreichem Besuch.

