Oldenburg Der Herbst ist zurück. Die Jahreszeit, in der die bunten Blätter langsam von den Bäumen fallen, unzählige Kastanien die Gehwege säumen und immer kühler werdende Luft einem um die Ohren weht. Der Herbst hält aber noch mehr bereit. Nämlich zahlreiche tolle Ideen für kreative Basteleien, spannende Spiele oder leckere Herbst-Rezepte, die vor allem Kindern die Ferienzeit verschönern können. Einige der schönsten Herbst-Ideen stellt die NWZ nun vor.

Selbstgebaute Drachen

Was gibt es Schöneres, als an einem sonnigen Herbsttag den selbstgebastelten Drachen steigen zu lassen? Richtig, nicht besonders viel. Viel Material benötigt man für den eigenen Drachen auch nicht. Ein langes Stück Draht wird zu einem Kreis geformt und die Enden werden miteinander verzwirbelt. Die Länge des Drahtstücks bestimmt dabei die Größe des Drachens. Anschließend verzwirbelt man ein zweites Stück Draht quer im oberen Drittel des Kreises. Dieses sorgt für mehr Stabilität. Mit Geschenkfolie wird der Draht nun umklebt und mit extra Klebeband ordentlich fixiert. Damit der Drachen sich in die Luft erheben kann, befestigt man zum Schluss ein Stück Schnurr am Querdraht. Fertig ist der eigene Drachen.

Aufwärmen im Herbst

Um sich nach dem Drachensteigen aufzuwärmen, hilft ein heißer Herbst-Kakao. Hierzu wird Milch erwärmt und Kakaopulver hinzugefügt. Für die besondere Herbstnote sorgen kleine Marshmallows, die auf den fertigen Kakao gestreut werden.

Der Herbst-Klassiker

Wieder aufgewärmt, kann mit der nächsten Bastelei begonnen werden. Beliebt sind auch Kastanienmännchen. In Verbindung mit einem gemütlichen Herbstspaziergang lassen sich die benötigten Kastanien schnell einsammeln. Dazu kommen Zahnstocher um die Kastanien miteinander zu verbinden, ein Handbohrer oder – falls dieser nicht vorhanden ist – dünne Nägel um Löcher in die Kastanien zu bohren, buntes Tonpapier, Bastelkleber und Wackelaugen. Der Fantasie sind beim Basteln keine Grenzen gesetzt. Von Mama und Papa über Haustiere oder ausgedachte Wesen ist alles erlaubt.

Gaming und Mangas

Damit auch ältere Kinder ab zwölf Jahren in den Herbstferien tolle Aktionen erleben und ihnen die freien Tage nicht zu lang werden, hat sich die Stadtbibliothek im PFL ein vielfältiges Programm ausgedacht. Am Dienstag, 15. Oktober, findet eine Programmierwerkstatt für Jugendliche von zwölf bis 14 Jahren statt. Zu einem gemeinsamen Spieleabend auf der Nintendo Switsch, Wii U, Playstation 4 und Playstation VR werden Jugendliche ab zwölf Jahren einen Tag später, am Mittwoch, 16. Oktober, von 18 bis 23 Uhr eingeladen.

Künstlerin Yingshu Shi veranstaltet außerdem am Donnerstag, 17. Oktober einen Manga-Zeichenworkshop für Anfänger. Am 18. Oktober treffen sich dann die Fortgeschrittenen zum gemeinsamen Zeichnen. Beide Kurse finden jeweils von 14 bis 16 Uhr statt. Für die kostenfreien Veranstaltungen kann man sich unter folgender Telefonnummer anmelden Telefon 235 30 21 oder direkt vor Ort in der Stadtbibliothek, Peterstraße 3.

Weitere kreative Bastelideen, Spiele und Rezepte für die Herbstferien sind zu finden auf der Internetseite der Stadt unter