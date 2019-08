Oldenburg Wie fühlt es sich an, ein fremdes Land und eine unbekannte Kultur zu erkunden, dort seinen Alltag zu gestalten und sich Schritt für Schritt in einer neuen Sprache zurechtzufinden? Wer schon in jungen Jahren Erfahrungen fürs Leben sammeln und den Schritt ins Ausland wagen möchte, kann das auf der Jugend-Bildungsmesse (JuBi), die am Samstag, 31. August, von 10 bis 16 Uhr in der Cäcilienschule stattfindet.

Dort können sich zukünftige Globetrotter über die verschiedenen Programme informieren, zum Beispiel Schüleraustausch, Sprachreisen, Au-Pair, Freiwilligenarbeit, Auslandspraktika, Studium oder Praktikum im Ausland oder Work & Travel. Der Eintritt ist frei.

Zum bereits fünften Mal gastiert die JuBi in Oldenburg und bietet die Möglichkeit zum persönlichen Gespräch mit den Organisationen, um Auslandspläne voranzutreiben. Ehemalige Programmteilnehmer und Experten der deutschen Austauschbranche beantworten Fragen zum Thema und präsentieren ihre Programme.

Die Messe richtet sich in erster Linie an Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, Studenten und Studentinnen und junge Erwachsene, aber auch an Eltern und Lehrpersonal.

Oberbürgermeister Jürgen Krogmann, Schirmherr der Veranstaltung, sagt über den Stellenwert eines Auslandsaufenthalts: „Der gegenseitige Austausch bringt nicht nur Unterschiede zum Vorschein, sondern auch neue Impulse, von denen alle profitieren können. Deshalb knüpft die Stadt Oldenburg zusammen mit verschiedenen Institutionen und Wirtschaft intensive Kontakte ins Ausland.“

Der Infostand des Veranstalters, dem unabhängigen Bildungsberatungsdienst Weltweiser, „bietet organisationsunabhängige Beratung“, so „Weltweiser“. Hier erhalten Besucher ebenfalls Informationen zu finanziellen Fördermöglichkeiten, wie z.B. Auslands-BAföG und Stipendien. Zudem werden im Rahmen der JuBi die Weltbürger-Stipendien für verschiedene Programme ausgeschrieben.

Angefangen mit der ersten Info-Börse im Jahre 2003 ist die JuBi mit ihrer Tour durch über 50 Standorte eine der größten Spezial-Messen zum Thema „Bildung im Ausland“ in Deutschland.