Fast 1500 Schüler und Schülerinnen wechseln im August in die 5. Klasse einer weiterführenden Schule. Die Schulen laden im Vorfeld zu Info-Veranstaltungen ein – um Eltern und Kindern bestmögliche Entscheidungsgrundlagen zu geben. Die NWZ gibt hier einen Überblick und veröffentlicht vom 11. bis 15. Februar umfassend alle Profile und Schwerpunkte der Schulen.

Die Auswahl ist groß: Förderschulen, Oberschulen, Integrierte Gesamtschulen und Gymnasien. Die Entscheidung über die Schulform treffen die Eltern. Vor der Entscheidung bietet die Grundschule im 4. Schuljahr mindestens zwei Beratungsgespräche an. Die einzelnen Schüler sind „in geeigneter Form in die Beratung einzubeziehen“, so der Erlass. Auf Wunsch der Eltern können die Lehrkräfte eine Empfehlung aussprechen, die im Protokollbogen dokumentiert wird.

Das Kultusministerium schreibt an die Eltern: „Bei Ihrer Entscheidung sollten Sie sich immer am Wohl Ihres Kindes orientieren. Die Fähigkeiten, Interessen, Eigenschaften, das Arbeits- und Sozialverhalten und insbesondere die schulische Lernentwicklung sollten berücksichtigt werden.“ Die Wahl solle so getroffen werden, „dass Ihr Kind gute Chancen auf Erfolgserlebnisse hat und seine Lernfreude und Lernmotivation erhalten bleiben.“ Das Ministerium verlangt, dass das Schulsystem so durchlässig gehandhabt wird, dass „in jeder Schulform im Sekundarbereich I (außer Förderschule geistige Entwicklung) alle Abschlüsse einschließlich des Erweiterten Sekundarabschlusses I (ermöglicht Wechsel in Sek II des Gymnasiums) erworben werden können“.

Info-Veranstaltungen – Anmeldetermine – Originalzeugnis mitbringen Info-Veranstaltungen Oberschule Alexanderstraße: 6. März, 10 bis 11.30 Uhr 27. Mai, 19.30 Uhr Oberschule Eversten: 29. April, 18 Uhr Oberschule Ofenerdiek: 10. Februar, 19.30 Uhr 24. April, 9 Uhr, Schnuppertag 3. Juni, 19 Uhr Oberschule Osternburg: 5. März, 19 Uhr 11. März, 9.45 bis 12.25 Uhr, Tag der offenen Tür 23. April, 19 Uhr Altes Gymnasium: 8. Februar, 9.30 bis 12.30 Uhr Cäcilienschule: 22. Februar, 10 bis 13 Uhr 27. Februar, 18 Uhr, für den Musikzweig Gymnasium Eversten: 15. Februar, 10 bis 13 Uhr Herbartgymnasium: 17. Februar, 17 Uhr 7. März, 10 Uhr für die Bläser und Gesangsklasse Neues Gymnasium: 29. Februar, 10 bis 13 Uhr IGS Flötenteich 17. März, 19 Uhr IGS Helene-Lange-Schule 10. März, 19.30 Uhr 19. März, 12.30 bis 14.30 Uhr, Tag der offenen Tür IGS Kreyenbrück 22. April, 19.30 Uhr 25. April, 10.30 bis 13.30 Uhr Paulus-Schule: 25. März, 14 bis 17 Uhr, Tag der offenen Tür Liebfrauenschule: 29. Februar, 9 bis 12 Uhr Freie Schule Oldenburg: 23. Januar, 20 Uhr Anmeldetermine Städtische Oberschulen: 8. Juni, 8 bis 12 Uhr 9. Juni, 8 bis 12 und 15 bis 17 Uhr 10. Juni, 8 bis 12 Uhr Städtische Gymnasien: 8. Juni, 8 bis 12 Uhr 9. Juni, 8 bis 12 und 15 bis 17 Uhr 10. Juni, 8 bis 12 Uhr Städtische IGSen: 11. Mai, 14 bis 18 Uhr 12. Mai, 8 bis 12 und 13 bis 18 Uhr 13. Mai, 8 bis 13.30 Uhr Paulus-Schule: ab sofort bis Donnerstag, 26. März, 15 Uhr Liebfrauenschule: 9. März, 9 bis 13 und 14 bis 17 Uhr 10. März, 9 bis 13 und 14 bis 17 Uhr 11. März, 9 bis 13 Uhr Freie Schule Oldenburg Anmeldung jederzeit möglich Freie Waldorfschule Quereinstieg zu jedem Zeitpunkt im Schuljahr möglich Mitzubringen Zur Anmeldung ist das Originalzeugnis des 1. Halbjahres der 4. Klasse mitzubringen. Ob fallweise noch weitere Unterlagen nötig sind, ist an der jeweiligen Schule zu erfahren.