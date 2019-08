Oldenburg Rund 45 000 Pfadfinder aus aller Welt haben sich zum 24. World Scout Jamboree 2019, vom 22. Juli bis 2. August, im Nationalen Pfadfinderreservat der Familie Summit Bechtel in West Virgina/USA getroffen. Auch 1300 Pfadfinder aus Deutschland nahmen teil, vier davon vom BdP-Stamm Parzival aus Oldenburg.

„Obwohl dieser Trip nicht gerade billig ist, haben die vier schon vor drei Jahren für dieses Jamboree gespart, um hier mitzufahren. Ich denke, es war eine einmalige Chance in so ein Lager zu fahren, Land und Leute zu erleben und neue Freunde kennen zu lernen“, sagt Olaf Johanning vom Stamm Parzival. Die vier, dass sind John Erkens (16), Nicklas Freese (17), Paula Kawinski (17) und Maike Lührs (16). Sie haben andere Pfadfinder auf der internationalen Begegnung getroffen, um Kulturen jenseits von Vorurteilen und Stereotypen kennenzulernen und Gemeinsamkeiten über Grenzen hinweg zu entdecken.

Das World Scout Jamboree wird alle vier Jahre an einem anderen Ort durchgeführt. Die Idee stamme laut Olaf Johanning von Lord Robert Baden-Powell, Gründer der Pfadfinderbewegung. „Heute gehören ihr weltweit über 40 Millionen Mitglieder an. Baden-Powell wollte, dass sich die Pfadfinder mit ihren unterschiedlichen Kulturen und Religionen kennen sowie schätzen lernen und diese Erfahrungen wieder mit in ihren Alltag nehmen“, sagt Johanning.

Vor allem logistisch sei die zehntägige Zusammenkunft der 45 000 Pfadfinder viel Arbeit gewesen. Insgesamt 300 km² standen für das Programm im Nationalpark zur Verfügung. 43 km² wurden als Lagerplatz genutzt. „Es gab sechs Basislager mit 22 Subcamps“, sagt Johanning. Außerdem standen 12 000 Pakete mit Material für die Teilnehmenden bereit: Dazu zählten Kochmaterial, Seife, Trockentücher und auch LED-Laternen. Über 300 Wasch- und Toilettenhäuser konnten von den Teilnehmern genutzt werden.

Zur Eröffnung und zum Abschluss trafen sich alle gemeinsam zu großen Events. Hierbei standen laut Johanning vor allem Musik und Spaß im Vordergrund. Auf dem großen Gelände gab es im Anschluss viel offenes Programm, von Skateboarden über Kanu- und BMX-Radfahren.