Oldenburg Julian Kersting hat das geschafft, wovon viele träumen. Nach seinem Abitur am Wirtschaftsgymnasium in Varel und einer Ausbildung zum Industriekaufmann hat er ein Studium in den USA begonnen. „Ich wollte unbedingt ins Ausland“, sagt der jetzt 25-jährige Fußballer, der in diesem Winter zu Oberligist VfL Oldenburg zurückgekehrt ist, hier mit seinen Teamkollegen auf eine möglichst erfolgreiche zweite Saisonhälfte hofft – und dann wieder in die Vereinigten Staaten geht.

Im August 2017 begann Kersting sein Business-Administration-Studium an der Francis Marion University in Florence (South Carolina), schloss es im Mai 2019 mit dem Bachelor ab und ist seitdem an der Lynn University in Boca Raton immatrikuliert.

Studium in der Sonne

„In Florida zu studieren, ist schon toll, da hat man eigentlich immer bestes Urlaubswetter. Jetzt mache ich meinen Master. Bis zum Sommer studiere ich online und mache gleichzeitig ein Praktikum bei einem Unternehmen in Varel“, erklärt der Abwehrspieler: „Dann geht es noch einmal nach Florida.“

Neben dem Studium spielt auch der Fußball beim US-Abenteuer eine große Rolle. „Ich habe mir die Universitäten nach ihrem akademischen Ansehen ausgesucht“, sagt Kersting, der vor seinem Studium von 2013 bis 2016 für den VfL in der Oberliga und danach noch eine Saison für den damaligen Ligarivalen BV Cloppenburg gespielt hatte, und ergänzt: „An beiden Hochschulen werden aber auch viele Sportarten gefördert, darunter Soccer.“

12 000 Dollar Gebühren

Als Student dürfe man in den USA mit Sport kein Geld verdienen, erläutert Kersting: „Dafür vergeben die Hochschulen Stipendien, die alle Kosten für Studiengebühren, Versicherungen und Unterkunft abdecken.“ Alleine die Gebühren an der Lynn University betragen 12 000 Dollar pro Semester. „Das Stipendium hat es natürlich leichter gemacht“, sagt der VfLer.

Das Sportprogramm der Hochschule in Boca Raton ist breit aufgestellt. Rund 25 nationale Titel in Fußball, Leichtathletik, Golf oder Tennis stehen zu Buche, dabei gehört die Lynn University mit 3500 Studenten zu den kleineren Universitäten in den USA.

Kersting hätte mit seinem Fußballteam auch fast eine Meisterschaft gewonnen. Im Dezember scheiterte er mit den „Fighting Knights“ im Halbfinale der National Division II an der Mannschaft der Charleston University. Auf dem Weg ins Halbfinale in Pittsburgh stand Kersting in allen 20 Saisonspielen in der Startelf. „Das Niveau ist sehr hoch. Das kann man durchaus mit den Nachwuchsteams der großen Vereine in Europa vergleichen“, meint Kersting.

Der Fußball machte ihm auch den Einstieg ins Studium einfacher. „Am Gymnasium lernt man natürlich Englisch. Aber zu dem an einer amerikanischen Universität ist schon ein Unterschied“, erklärt der 25-Jährige: „Da in unseren Fußballmannschaften aber viele Studenten aus Europa waren, war das Eingewöhnen einfacher.“

Unter anderem spielte er mit Lukas Ostermann (ebenfalls früher BVC) in Boca Raton zusammen. „Während der Saison steht Fußball absolut im Fokus. Wir haben zweimal am Tag trainiert und oft zwei Spiele pro Woche gehabt – das war fast wie im Profifußball“, sagt Kersting.

Aufstiegskampf

Neben dem Online-Studium liegt der Fokus für den Abwehrspieler nun darauf, mit dem aktuell drittplatzierten VfL in der Oberliga vielleicht noch den Wiederaufstieg zu schaffen. Für die Zukunft kann er sich durchaus vorstellen, auch noch in den Staaten zu arbeiten.

„Jetzt habe ich wegen meines Studiums noch ein Visum für ein Jahr, vielleicht mache ich nach meinem Master noch ein Praktikum in den USA“, sagt er und ergänzt: „Danach werde ich sehen, wie es weitergeht. Man braucht dann ja nicht nur eine Arbeitsstelle, sondern auch ein Arbeitsvisum – und das bekommt man nicht so leicht wie eins für ein Studium.“ Vielleicht erfüllt sich ja aber auch noch dieser Traum.