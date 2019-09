Oldenburg Friedlich und ohne Zwischenfälle sind am Freitag Hunderte Demonstranten vom Hauptbahnhof über die Wälle zum Schlossplatz gezogen. Wie in den vergangenen Wochen protestierten die Teilnehmer in Sprechchören und mit Transparenten gegen die Erderwärmung.

Unter ihnen waren zahlreiche Schülerinnen und Schüler. Sanktionen wie schlechte Noten oder der Eintrag eines unentschuldigten Tages müssen sie in Oldenburg nicht befürchten. Entsprechende Reaktionen waren aus anderen Städten bekannt geworden.

Allerdings bleibt das Fernbleiben vom Unterricht in der 5. und 6. Stunde auch in Oldenburg nicht ohne Folge. „Die Schülerinnen und Schüler müssen in Kauf nehmen, dass zwei unentschuldigte Fehlstunden eingetragen werden“, sagte der Leiter des Herbartgymnasiums, Günter Tillmann, der auch für die anderen städtischen Gymnasien in Oldenburg spricht. „Die Schulpflicht gilt; das Schulgesetz lässt da keinen Spielraum“, unterstrich Tillmann am Freitag gegenüber der NWZ; „das hat das Ministerium ausdrücklich bestätigt“. Tillmann äußerte Verständnis für die Anliegen und das Engagement. Der Schulleiter verwies jedoch auf die Möglichkeit, außerhalb der Schulzeit zu demonstrieren.

Indische Waschnüsse

Auf dem Schlossplatz präsentierten sich im Anschluss an die Kundgebung mehrerer Initiativen und Verbände. Der Naturschutzbund Nabu warb für Zahnpasta ohne (Mikro-)Plastik und für indische Waschnüsse als Alternative zu herkömmlichen Waschmitteln. Der Car-Sharing-Anbieter Cambio stellte die derzeit 21 Standorte im Stadtgebiet vor, an denen Fahrzeuge ausgeliehen werden können. Noch in diesem Jahr kämen vier weitere dazu, kündigte Geschäftsführer Klaus Göckler an, verriet aber noch nicht die Standorte.

Die ev.-luth. Kirche stellte ihr Klimaschutz-Programm für Kirchengemeinden vor. „Rund 30 Prozent Strom, Gas und Wasser lassen sich meist schon allein dadurch sparen, dass man bewusst damit umgeht“, wie Nicole Rosenboom berichtete. Zuvor hatte die Klimaschutz-Beauftragte als „Klima-Clown“ Passanten in der Fußgängerzone angesprochen, die mit Plastiktüten unterwegs waren. „Davon gibt es in der Stadt nicht mehr viele“, lobte Nicole Rosenboom. Die Ernährungsorganisation Pro-Veg bot ein Klimaquiz an, um Wissenslücken zu füllen.

Auf der Schlossplatz-Bühne warb Andreas Haja, Initiative „Grüne Lunge“, für den Schutz des „Weißen Moor“. Aktuell ist hier eine Teilbebauung vorgesehen.

„Teilnahme gigantisch“

Die Initiatoren der Klimaschutz-Woche, die am Freitag zu Ende ging, sind hochzufrieden. „Der vergangene Freitag war natürlich gigantisch“, sagte Oliver Rohde von „Parents for Future“. Aber auch alle weiteren Veranstaltungen – Diskussionen, Mahnwache, kulturelle Beiträge – seien deutlich besser besucht als erwartet.

