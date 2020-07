Kultur: Malen und fotografieren im Blauschimmel Atelier

Oldenburg Nachdem Kurse und Workshops nun wieder möglich sind, bietet das Blauschimmel Atelier an der Klävemannstraße 16 in diesen Sommerferien für Kinder und Jugendliche mehrere Kunstworkshops an. Die Teilnahme ist kostenlos. • Am Montag, 27. Juli, Dienstag, 28. Juli und Mittwoch, 29. Juli, gibt es jeweils von 9.30 bis 12.30 Uhr eine kleine Reise ins Farbenland für Kinder ab acht Jahren.

Jeweils bis zu vier Kinder können sich pro Tag mit Farbe an Leinwand und Staffelei ausprobieren.

Grundkenntnisse über Farben und verschiedene Techniken werden vermittelt. Themen für die kleine Reise in Farbenland finden sich wie von selbst. Die Materialien werden gestellt. • Am Donnerstag, 30. Juli und Freitag, 31. Juli, bietet das Atelier von 10 bis 13 Uhr für Menschen von zehn bis 14 Jahren jeweils einen Workshop für inszenierte Fotografie an. Die Teilnehmer überlegen sich Themen, die mit Alltagsmaterialien und einem großen Fundus an unterschiedlichen Kostümen und Requisiten zu einer effektvollen Inszenierung umgesetzt werden. Kameras können gestellt werden. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. • Anmeldung: Für beide Kurse ist eine Anmeldung bis Mittwoch, 22. Juli, unter kontakt@blauschimmel-atelier.de erforderlich.

