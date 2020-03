„muddis Kochen“ In Oldenburg: Für ein frisches Frühstück im Kindergarten

Oldenburg Lust machen auf Obst und Gemüse: Vorschulkindern in Kindergärten quer durch die Region wollen die Frauen hinter dem NWZ-Blog „Muddis kochen“ Bewusstsein für gesündere Ernährung schaffen. Sie wissen, was zu einem guten Frühstück gehört und wie dieses zubereitet wird. Die Aktion heißt also passend: „Frisches Frühstück“.

Was verbirgt sich hinter Frisches Frühstück ?

Die Zusammenstellung eines frischen Frühstücks findet für künftige Schulkinder bald nicht mehr im Kindergarten statt, sondern zu Hause. Bei diesem Entwicklungsschritt wollen die drei Macherinnen des NWZ-Blogs „Muddis kochen“ die Kinder unterstützen. Die „Muddis“ sind: Sylvia Bruns, Anne Dieckmann und Ilona Axhausen, alle drei selbst Mütter kleiner Kinder.

Wer kann sich

bewerben und wie ?

Bewerben können sich Kindergärten in den Landkreisen Oldenburg, Wesermarsch, Friesland, Ammerland und Münsterland sowie der Stadt Oldenburg. Wer dabei sein möchte, muss sich nur das entsprechende Teilnehmerformular unter muddiskochen.de/Frisches-Fruehstueck herunterladen und bis zum 18. April per Post, Fax oder E-Mail schicken an: Nordwest-Zeitung, NWZ Media Agentur, Stichwort „Aktion Frisches Frühstück“, Peterstraße 28 – 34, 26121 Oldenburg, Fax: 0441/ 99 88 19 79, E-Mail: kontakt@muddiskochen.de

Was gibt es dabei

zu gewinnen ?

Alle sechs Gewinnerkindergärten – einer pro Landkreis plus Stadt Oldenburg – erhalten für ihre Vorschulkinder ein „Frisches Frühstück-Set“ bestehend aus Brotdose, Getränkeflasche und vielem mehr. Außerdem bekommen sie von den Muddis gezeigt, aus welchen Zutaten ein frisches Frühstück in der Schule bestehen kann.

Zusätzlich wird unter den sechs Gewinnerkindergärten noch ein Auftritt von Maltes Rasselbande und von Flux und Fluse verlost. Die Muddis unterstützen damit ein Kindergarten-Abschlussfest vor den Sommerferien. Die Besuche in den sechs Gewinnerkindergärten erfolgen in den Monaten Mai und Juni nach Absprache.

Was ist bei der Aktion sonst noch wichtig ?

„Muddis kochen“ wurde mit der Aktion „Frisches Frühstück“ vor zwei Jahren von Bundesministerin Julia Klöckner als einer von zehn Finalisten des bundesweiten Ideenwettbewerbs „Vom Wissen zum Handeln“ in Berlin geehrt.

Die Aktion wird von verschiedenen Sponsoren in der Region unterstützt.

Oldenburger Schulen Profile aller weiterbildenden Schulen in Oldenburg. Welche Schule passt am Besten?

Mehr Infos unter www.muddiskochen.de