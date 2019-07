Oldenburg Gibt es etwas Schöneres für ein Kind (und für die Eltern), als dass es am Ende eines Tages so richtig ausgepowert und müde ins Bett fällt? Und vorher aber einen Heidenspaß mit Gleichaltrigen hatte?

Rund 70 Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren waren in der Turnhalle in Ofenerdiek und der Turnhalle an der Brandenburger Straße am Wochenende bei der Nachtolympiade dabei. Eigentlich ist es zu Beginn nur ein heilloses Durcheinander von Kinder- und Betreueraktivitäten. Viele kennen sich schon von früheren Olympiaden und tollen mit- und durcheinander. Die Betreuer werden so lange unter Beschlag genommen, bis sie regungslos am Boden liegen. „Ich hatte gefühlt zehn Kinder an mir hängen“, keucht einer von ihnen völlig verschwitzt.

Nenas „99 Luftballons“ und andere Hits schallen lautstark durch die Halle. Man hechelt Bällen hinterher oder versucht erfolgreich bei Fangspielen zu sein. Und irgendwann tritt dann eine gewisse Ordnung ein. Plötzlich sitzen jeweils acht Kinder in je acht Gruppen auf dem Fußboden und lauschen den Betreuern.

Es werden Spiele vorgestellt und Regeln vorgelesen. Immer wieder heißt es: „Ihr sollt Spaß haben.“ Spaß ist der Faktor, der an diesem Abend die Oldenburger Welt bewegt. Ohne Eltern, die ganze Nacht.

Und dann geht es los: Der Gordische Knoten muss gelöst werden. Man geht mit geschlossenen Augen aufeinander zu. Jede Hand muss eine andere Hand greifen und festhalten. Ein Gewusel entsteht, das erst gelöst werden kann, wenn die Augen geöffnet sind.

Beim Feuer-Wasser-Erde-Eis-Spiel müssen alle Kinder auf das Kommando „Eis“ des Moderators „Bärchen“ zu Eis erstarren. Bei „Feuer“ muss man sich schnell in Sicherheit an die Wand bewegen und bei einem Erdbeben ganz flach auf den Fußboden werfen.

Weitere Spiele nennen sich Nüsse sammeln, Brückenticker und Matten werfen. Michell Tietjendiers war schon sechs Jahre als Teilnehmerin dabei und ist jetzt Betreuerin. „Es ist toll mit den Kindern“, sagt die Sanitäterin.

Claudia und Andreas Bünting begleiten ihren Sohn Levin (10). „Levin ist eine Art Stammkunde“, so der Vater. Er macht mit seiner Frau auch immer ordentlich Werbung für die Veranstaltung. Für Levin ist es nach eigenen Worten ein riesiger Spaß und jedes Mal anders. „Ich möchte später vielleicht auch Betreuer werden“, so der Schüler.

Und da ist noch das „Bärchen“. Es fungiert in seinem übergeworfenen schwarzen Webfell als Moderator und leitet durch den Abend. In echt heißt sie Sarah Stock und macht eine Ausbildung beim Zoll in Oldenburg. Auch sie war frühere Teilnehmerin und ist jetzt mit Begeisterung Moderatorin. „Ich bin da so reingewachsen und versprühe gern gute Laune“, so Stock.

Der Höhepunkt des Abends ist aber die Nachtwanderung, die gegen 23 Uhr beginnt. Fabrice (9), Cira (12) und Marlon (6) erzählen am nächsten Morgen beim Frühstück begeistert von der Wanderung in den nahen Büschen. Ein bisschen unheimlich war es wohl in der dunklen Oldenburger Nacht. „Aber schön war es trotzdem“, waren sich die drei einig. Für Anisa (12) war es eine besondere Herausforderung. Sie konnte wegen einer Verletzung nur an Gehhilfen die Wanderung bewältigen. „Es war anstrengend aber gut“, zog sie das Fazit. Ein weiteres Mal wird sie aufgrund des Alters nicht mehr teilnehmen können. „Ich mache dann vielleicht als Betreuerin weiter“, sagte sie.

Für Lea (9) war die Veranstaltung mega cool. Und Loreen (8) meinte sogar: „Wir haben geschwitzt wie Sau“. Mit einem gesunden Frühstück mit knackigen Brötchen, Obst und Karotten ging das Wochenende zu Ende.

Meinert Leinigen vom Verein Event und sein 30-köpfiges Team sorgen liebevoll für die Kleinen. Leinigen rekrutiert sein Team aus seiner Familie (Schwester Ose ist schon seit Jahren dabei), seinem Freundeskreis, aus ehemaligen Teilnehmern und einfach durch Ansprechen von jungen Leuten. Am Wochenende kamen die Betreuer nicht nur aus Oldenburg, München, Nordhorn und den Niederlanden. Einer war sogar aus Guangzhou in China angereist.