Oldenburg Der 26. August rückt näher: An dem Tag, ein Montag, nimmt die Musikschule offiziell den Betrieb am Standort in der Baumgartenstraße auf. Der Umzug aller Instrumente und gepackter Kisten ist in der Woche vom 19. bis 23. August geplant. Damit zieht die Musikschule nach Mitteilung der Stadt von der Leo-Trepp-Straße in die Fußgängerzone. Doch werden dort künftig alle Gruppen zu finden sein? Oder gibt es Ausnahmen?

Die Antwort lautet: Sowohl als auch. Der Hauptstandort wird die Baumgartenstraße 12 mit ihren größeren Räumlichkeiten und vielfältigeren Möglichkeiten sein, schreibt die Verwaltung. Nur wenige Angebote bleiben an anderen Standorten. Dazu zählen:

• Musikschule im Schramperweg: Schülerinnen und Schüler, die bislang am Schramperweg unterrichtet wurden, werden auch nach dem Umzug dort untergebracht sein.

• Chor ChoRioso: Er bleibt vorerst in der Schule in der Kleiststraße.

• Jugendorchester JOO: Das JOO probt weiterhin im Probenhaus des Staatstheaters.

Auch für den Instrumentalunterricht und bei den Elementaren Musikgruppen gibt es Ausnahmen. Diese sind:

• Blockflöte in der Grundschule Staakenweg

• Gitarre in der GS Dietrichsfeld

• Musikalische Früherziehung in der Kita Bürgerstraße

• Musikalische Früherziehung in der Kita Dietrichsfeld

Darüber hinaus bleiben alle Kooperationen mit Kindertagesstätten und Schulen bestehen, also MuVO-Kooperationen (Musikalisierung vor Ort) mit Kitas, Singklassen an Grundschulen, Ganztagskooperationen mit Grundschulen sowie Kooperationen an weiterbildenden Schulen.

Die neue Musikschule stellt sich vor am Tag der offenen Tür am Samstag, 21. September. Mehr Infos unter