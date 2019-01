Oldenburg - Die Universitätsstadt Oldenburg hat in Wissenschaft und Forschung viel zu bieten - die Leistungen sollten aber mit Selbstbewusstsein und vernehmbar nach außen getragen werden. Dazu hat der niedersächsische Kultusminister Björn Thümler (CDU) am Donnerstagabend aufgefordert. „Zeigen wir, was wir können“, sagte der Minister, der aus der Wesermarsch stammt, vor 550 Gästen des traditionellen Neujahrsempfangs der Universität und der Universitätsgesellschaft (UGO).

Thümler verwies auf Osnabrück. Dort seien im Bereich Künstliche Intelligenz sechs Stiftungsprofessoren - das heißt mit privaten Mitteln ermöglicht - ins Leben gerufen worden. „Was dort geht, sollte auch in Oldenburg möglich sein“, stachelte der Minister den Ehrgeiz an. In Oldenburg und Osnabrück konzentriert das Land Forschungsfelder für die Künstliche Intelligenz.

Oberbürgermeister Jürgen Krogmann äußerte die Hoffnung auf ein positives Votum des Wissenschaftsrates, der im Herbst die European Medical School besucht. Die anfängliche Skepsis der Fachleute sei während des Besuchs einer zufriedeneren Einschätzung gewichen.

Universitätspräsident Prof. Dr. Dr. Hans Michael Piper ehrte an diesem Abend fünf Persönlichkeiten für ihre herausragenden Verdienste um die Universität Oldenburg. Piper vergab die Ehrenplakette des Präsidenten an den Mediziner und Physiker Prof. Dr. Dr. Birger Kollmeier, den Psychoakustiker Prof. Dr. Volker Hohmann, den Biologen Prof. Dr. Henrik Mouritsen sowie an Dr. Kirsten Gehlhar und Prof. Dr. Dr. Klaus Peter Kohse als verantwortliche Leitung des Studiendekanats der Medizinischen Fakultät.

