„oldenburg Räumt Auf“: Frühjahrsputz im Zeichen von Corona

Oldenburg Oldenburg räumt auf – und immer mehr Bürgerinnen und Bürger machen mit: So sah es bis Donnerstag aus. Doch die Corona-Epidemie schwebt auch über den Vorbereitungen für den Frühjahrsputz, der für Freitag und Samstag, 20. und 21. März, im Stadtgebiet geplant ist: Die Abschlussveranstaltung fällt aus, und ob die Schulen wie geplant losziehen können, war am Donnerstag unsicher.

NWZ ruft Leser zum Mitsammeln auf Die NWZ beteiligt sich an „Oldenburg räumt auf“ mit einem Sammelteam. Leserinnen und Leser sind zur Teilnahme eingeladen. Gesammelt wird im Bereich Westfalendamm zwischen der Einmündung Bachstraße bis zur Brücke bei Wöbken. Treffpunkt ist am Samstag, 21. März, um 10 Uhr auf dem Parkplatz unter der Autobahnbrücke, auf der Seite zum Westfalendamm. Zusammen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Verlages werden in mehreren kleinen Gruppen Straßenränder gesäubert. Anmeldung bitte per Mail an red.oldenburg@nwzmedien.de. Rechtzeitig vor nächstem Samstag werden alle Teilnehmer per Mail über Details informiert. Auskünfte unter Telefon 9988-2101.

„Bei den Teilnehmerzahlen sind wir in etwa auf dem Stand von 2019“, hatte Jörg Geerdes vom Organisationsteam des Abfallwirtschaftsbetriebes der Stadt noch am Vormittag freudig berichtet. Dort laufen die Fäden für die Großaktion zusammen. „Wir werden sicherlich die 6000er-Marke erreichen.“ Mit 39 Schulen gibt es jetzt schon einen Rekord – mehr als 4000 Schülerinnen und Schüler werden am Freitag rund um ihre Schulen Müll sammeln. „Vielleicht schaffen wir die 40...“, hofft Geerdes.

Am Nachmittag mehrten sich die Hinweise, dass die Schulen kommende Woche zum Schutz gegen den Virus geschlossen bleiben könnten. Damit stünde der Müllsammeltag der Schülerinnen und Schüler auf der Kippe.

Alle Gruppen und Einzelpersonen werden vom Abfallwirtschaftsbetrieb mit Handschuhe, Müllsäcken und Warnwesten ausgestattet. Die Arbeitsmittel können während der Dienstzeiten an der Wehdestraße 70 abgeholt werden. Zahlreiche Bürgervereine, Sportvereine und weitere Gruppen sowie Nachbarschaften und Familien haben sich bereits angemeldet. „Aber auch Einzelpersonen, die sich keiner Gruppe anschließen wollen, können mitmachen“, betont Geerdes. Anmeldungen sind bis Mittwoch, 18. März, erbeten; wer kurzentschlossen mitmachen will, wird aber auch nicht nach Hause geschickt. „Es wird dann allerdings zeitlich mit der Übergabe der Arbeitsmaterialien schwierig.“

Infos und Anmeldung Wer mitmachen will, kann sich telefonisch melden beim Abfallwirtschaftsbetrieb, Telefon 235-2573 und Telefon 235-3442. Digital sind Anmeldungen möglich online unter Auskunft erteilt der Abfallwirtschaftsbetrieb auch unter der Servicenummer 235-2000. https://services.oldenburg.de/index.php?id=223

Wermutstropfen für alle, die sich schon auf ein paar gemütliche Stunden auf dem Gelände des Abfallwirtschaftsbetriebes im Anschluss der Sammelaktion gefreut hatten: „Das Abschlussfest ist abgesagt“, teilte Organisator Geerdes am Donnerstag mit. Damit müssen auch die große Verlosung und die Treuepass-Aktion der NWZ ausfallen. Die gefüllten Müllsäcke würden aber wie gewohnt am frühen Samstagnachmittag an den Straßenrändern im Stadtgebiet eingesammelt. „Soweit wir Telefonnummer haben, werden wir die Gruppen informieren“, kündigt Geerdes an.

Oldenburger Schulen Profile aller weiterbildenden Schulen in Oldenburg. Welche Schule passt am Besten?

Infos unter bit.ly/2qauyed