Oldenburg In wenigen Tagen sind wieder Tausende Oldenburgerinnen und Oldenburger bei „Oldenburg räumt auf“ auf den Beinen. Die Schulen sammeln zum Auftakt am Freitagvormittag, 9. März. Am Samstagvormittag, 10. März, ziehen die Vereine und Gruppierungen los und räumt den Müll zusammen.

„Bisher haben sich 22 Schulen, vier Kindergärten sowie 30 Vereine und Gruppen angemeldet“, berichtet Jörg Geerdes vom Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt (AWB), der die Aktion koordiniert. Dazu kommen die Bürgervereine, die in den jeweiligen Stadtteilen säubern.

Alle Gruppen können sich vom AWB „ausstaffieren“ lassen: „Das Material, also Handschuhe, Sammelsäcke und Warnwesten, sind soweit gepackt und können abgeholt werden“, erläutert Jörg Geerdes. Gut 4500 Paar Handschuhe und 4000 Abfallsäcke liegen für die Aktion bereit.

Am Freitagnachmittag säubern Mitglieder des Tauchsportverbandes in Zusammenarbeit mit dem Naturschutzbund (Nabu) den Blankenburger See. Die Kinder der Nabu-Kindergruppe Wild-Kids tragen Abfall, der an den Ufern liegt, zusammen. Die Öffentlichkeit ist eingeladen, sich an der Aktion zu beteiligen: Treffpunkt ist um 15.30 Uhr an der Hütte Klostermark/Ecke Klosterholzweg.

Der Einsatz im und um den Blankenburger See sei Auftakt eines neuen landesweiten Projektes „Abtauchen zum Aufräumen“, berichtet Rüdiger Wohlers, Geschäftsführer des Nabu in Oldenburg. Bis Februar 2019 säubern Aktive aus Nabu-Gruppen und des Tauchsport-Landesverbandes TLN gemeinsam niedersächsische Gewässer.

Am Samstagvormittag starten die Sammel-Gruppen zu individuell festgelegten Uhrzeiten. Die befüllten Müllsäcke können am Straßenrand (bitte gut sichtbar) abgestellt werden; AWB-Mitarbeiter sammeln sie ein. Um 13 Uhr beginnt ein Abschlussfest mit Imbiss beim AWB an der Wehdestraße. Alle Sammlerinnen und Sammler sind eingeladen.

AWB-Mitarbeiter bieten beim Abschlussfest jungen Besuchern Fahrten auf dem Betriebsgelände an. Die Stadt informiert über den Oldenburger (Pfand-)Becher, der BUND über Torf und Oldenburger Kompost.

• Weitere Helferinnen und Helfer für „Oldenburg räumt auf“ sind gerngesehen. Anmeldungen nimmt Jörg Geerdes entgegen, Tel. 235 25 73 oder 235 34 42, info@awb-oldenburg.de. Auch Schulen und Kindergärten können sich noch kurzfristig melden.

