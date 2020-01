Oldenburg Voralarm an der Ecke Katharinenstraße/Peterstraße, Vollalarm vor der Garnisonkirche, und dann traf die Bombe das Möbelhaus Rosenbohm. Elf Jahre alt war Ingrid Kufferath damals und auf dem Weg von ihrem Zuhause an der Haareneschstraße zum Geigenunterricht an der Nadorster Straße.

Ihr Geigenkoffer zeigt heute noch die Spuren vom Sturz. Den Bombenangriff überlebte sie 50 Meter vom Einschlag entfernt nur knapp wie durch ein Wunder. „Steinbrocken, Metall- und Glassplitter flogen herum. Alles war voller Staub, ich blieb auf dem Boden liegen und wartete bis zur Entwarnung ab. Dann setzte ich den Weg zur Geigenstunde fort“, erzählt die 86-Jährige. „Cool“ würde man dazu heute wohl sagen, für die Elfjährige war das damals jedenfalls ganz normal: „Angst hatte ich keine.“ Die Bombe hatte am 21. April 1945 kurz vor Kriegsende vermutlich dem Hauptbahnhof gegolten. Der Pilot hatte sie zu früh ausgeklinkt.

Kriegsende gefeiert

Wenige Tage später war der Krieg vorbei. Kufferath: „Als ich die Nachricht von der Kapitulation hörte, saß ich voller Freude auf meiner am Birnbaum im Garten aufgehängten Schaukel und sang fröhlich. Meine etwas jüngere Schwester hat das heute noch in guter Erinnerung.“ Das Kriegsende empfand sie als große Erleichterung, befreit von einer großen Last, die seit 1933 das Leben erstickt hatte.

Und dieses Leben ging nun für sie und ihre Familie unbeschwerter weiter. Ingrid Kufferath bestand 1954 das Abitur, studierte Musik und als Beifach Französisch in Hamburg, absolvierte das Vorreferendariat in Delmenhorst und kehrte 1960 nach Oldenburg zurück – als Lehrerin an die Cäcilienschule. Sie hätte auch zu anderen Schulen in Oldenburg gehen können, aber die Cäcilienschule lag ihr in jeder Beziehung am nächsten. Als Kollegen traf sie allerdings auf ehemalige Lehrer, die als stramme Nazis galten, wie sie erzählt, die Schülerinnen schikaniert und gemeldet hatten, wenn sie nicht mit „Heil Hitler“ auf dem Schulhof gegrüßt hatten. 1999 schied Ingrid Kufferath aus dem Schuldienst aus. Das Geigenspiel hatte sie als 16-Jährige aufgegeben, stattdessen Klavier gespielt und es zu einiger Meisterschaft gebracht. Sie gab regelmäßig Konzerte.

Artillerie-Beschuss

„Ich erlebte die letzten Tage vor Kriegsende in Eversten in der Scharnhorststraße 5. Ich war 12 Jahre alt, es war ein Zwei-Familienhaus“, erzählt Hanna Geier (87). In der Nacht vom 2. auf den 3. Mai 1945 wurde ihr Elternhaus von der Artillerie beschossen. Ihre Mutter hatte ihre Eltern zu sich geholt. Man hatte ihr erzählt, dass es gefährlich ist, wenn sie in ihrer Oberwohnung bleiben.

Hanna Geier: „Am Tage hörten wir schon das Schießen von Edewechterdamm. Am Abend gingen wir alle in den Keller – meine Großeltern, meine Mutter, mein Bruder und ich. In der Nacht gab es plötzlich einen sehr lauten Knall. Ich hielt mir die Ohren zu. Wie lange es dauerte, kann ich nicht mehr sagen. Als es aufhörte, roch es ganz komisch: „Wir dachten im ersten Moment, es brennt, hat es aber nicht. Die ganze Wohnung war voll von Kalkstaub, wir konnten nichts sehen. Später als wir wieder mehr sehen konnten, erkannten wir, was passiert war. Im Stallgang – alles voll: Steine, die Borten und was darauf stand lag alles am Boden. An der Außenwand ein großes Loch, gegenüber, in der Innenwand ein großes Loch. Dahinter war unser Schlafzimmer, auf unseren Betten: die Steine von der Wand. Wären wir nicht im Keller gewesen, hätten wir wohl nicht überlebt.“

Und weiter: „Das Küchenfenster, das auf dem Kühlschrank lag, war rausgeflogen, meine Armbanduhr kaputt, mein Strickzeug durchlöchert und das Stalldach der Nachbarin weg. Auf der Straße lagen Stromleitungen, da die Masten umgefallen waren. Unser Haus besaß viele Einschlaglöcher von den Granaten. Als wir Schutt nach draußen brachten, wurden wir von einem Flugzeug beschossen, es hatte runde Kreise unter den Tragflächen – wir legten uns schnell hin. Gott sei dank ist nichts passiert, er hat uns nicht getroffen.

Pferd Lottchen getötet

Auf der Weide graste immer ein junges Pferd. Wir nannten es Lottchen. Wenn wir es riefen, kam es sofort, es bekam immer ein paar Karotten von uns oder auch mal einen Apfel. Leider wurde es von einer Granate getroffen und starb – wir waren sehr traurig. Nachmittags, am 3. Mai 1945, brachten mein Bruder und ich Oma und Opa wieder nach Hause. Da war nichts passiert, aber bei uns mussten sie es miterleben.“

Vom Bezirksdirektor bekam die Familie dann einen Bezugsschein für ein Fenster, das allerdings selbst abgeholt werden musste. Das Fenster musste vom Bauhof am Stau mit einem in einem Betrieb geliehenen großen Tischlerwagen nach Hause transportiert werden.