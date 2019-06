Oldenburg Es ist wohl einer der ältesten Berufe der Welt: Die Berufswelt der Hebamme. Die Ausbildung zu einer Geburtshelferin verlangt neben der Bereitschaft in Tag- und Nachtschichten im Kreißsaal zu arbeiten auch ein hohes Maß an Lerndisziplin.

Für diesen Berufsweg haben sich die zwei Auszubildenden Neele (23) und Nina (38) am Klinikum Oldenburg entschieden. Sie stehen in den letzten Zügen ihrer dreijährigen Ausbildung. In wenigen Wochen werden sie selbst Geburten einleiten und werdende Mütter auf ihrem Weg begleiten. In Deutschland gibt es rund 24 000 Hebammen, jährlich etwa 1000 Auszubildende.

Ihren eigenen Ausbildungsweg hat ein Fernsehteam von RTL II sechs Monate lang begleitet. „Immer wieder wurden die Dreharbeiten von ungeplanten Geburten unterbrochen“, sagt Dirk Bieler, Leiter Unternehmenskommunikation am Klinikum Oldenburg. Das ist Alltag im Leben einer Hebamme.

Doch was bewegt junge Frauen dazu, sich für diesen Beruf zu entscheiden? Die 23-jährige Neele Klaassens wollte seit ihrer Kindheit Hebamme werden. Vor drei Jahren bekam sie die Möglichkeit dafür – einer von 15 Lehrgangsplätzen pro Jahr sollte ihrer sein.

Ihre Kollegin Nina, 38 Jahre alt, ist bereits gelernte Krankenpflegerin. Mit der Ausbildung zu Hebamme erfülle sie sich einen langgehegten Traum, sagt sie vor der Kamera. Dabei hat sie bereits zwei Töchter zuhause, um die sie sich auch noch kümmert. Zu den 14 Fächern gehören unter anderem Anatomie, Kinderheilkunde und Pharmakologie.

Ausgestrahlt wird die RTL II-Doku „Wer werden Hebamme“ am heutigen Mittwoch ab 20.15 Uhr.