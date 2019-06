Oldenburg Nudeln, Reis oder eine Zahnbürste: Viele Menschen sehen diese Sachen als selbstverständlich an. Für viele sind diese Lebensmittel und Artikel aber bereits Luxus.

Daher gibt es die Spendengruppe der Oldenburger Tafel. Vor vier Jahren gegründet, haben Andreas Speckmann und Kristina Michel aus einer Initiative heraus beschlossen, der Oldenburger Tafel unter die Arme zu greifen. „2015 stieg die Anzahl der Nutzer der Oldenburger Tafel stark an“, sagt Andreas Speckmann. „Aus dieser Not heraus haben wir die Spendengruppe gegründet, damit Menschen auch außerhalb der Tafel Lebensmittel abgeben können.“ Und jetzt brauchte die Spendengruppe Unterstützung.

An zwölf Standorten in Oldenburg und umzu (siehe Infobox) stehen große Plastikboxen im Kassenbereich von Supermärkten. Die durchsichtigen Kisten haben zwei große Öffnungen und sind mit einem Schloss gesichert. Marion Sandker, seit einem dreiviertel Jahr in der Spendengruppe aktiv, ist Patin für fünf solche Boxen.

Insgesamt gibt es derzeit sieben Paten, die im Ein- oder Zweiwochenturnus die Supermärkte abfahren, Boxen entleeren und zur Oldenburger Tafel fahren. Zu wenige, erst vor Kurzem musste ein Pate aus gesundheitlichen Gründen sein Amt in Hude niederlegen.

„Wir suchen Freiwillige, die sich einer Box annehmen würden oder als Notfallleute einspringen könnten, wenn die Kisten sich unerwartet schnell füllen . Gerade zur Adventszeit spenden die Menschen mehr“, sagt Speckmann. Aber auch im Sommer kann es stoßweise zu Engpässen beim Entleeren kommen.

Stellenweise in die Boxen können alle möglichen haltbaren Lebensmittel, von Nudeln, Reis, Süßigkeiten bis hin zu Säften und Konserven. Aber auch Hygieneartikel, wie Zahnbürsten und -pasta sowie Duschgel können gespendet werden. „Wichtig ist, dass es keine verderblichen Lebensmittel, wie Obst, Gemüse oder Eier sind“, sagt der Mitgründer Speckmann.

Diese können direkt an die Oldenburger Tafel gespendet werden. Wer nun Interesse hat, die Patenschaft für eine Box zu übernehmen, kann sich online oder per E-Mail bei Andreas Speckmann melden (siehe Infobox).