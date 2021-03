Onlinevortrag des Oldenburger Präventionsrates über Medienerziehung: Unterscheiden zwischen Interaktion und Zeit totschlagen

Oldenburg Das Internet bietet inzwischen zahlreiche Möglichkeiten. Es kann vieles erleichtern, bietet Kindern und Jugendlichen neue Formen der Kreativität und kann zur Identitätsentwicklung beitragen. Gleichzeitig birgt es vor allem für die jüngere Generation aber auch viele Gefahren und Risiken.

Um Eltern in genau diesem Zwiespalt zu unterstützen und an eine geeignete Medienerziehung heranzuführen, hat der Oldenburger Präventionsrat die Online-Vortragsreihe „Alles ok im www?“ ins Leben gerufen. Am kommenden Dienstag, 30. März, hält Referent Moritz Becker ab 20 Uhr einen Vortrag über soziale Medien wie WhatsApp, Instagram und Snapchat.

Zur Person Moritz Becker ist Sozialpädagoge, Eltern-Medien-Trainer und Vater. Vor rund 15 Jahren hat er den Verein smiley e.V. in Hannover gegründet, der sich mit der Förderung der Medienkompetenz beschäftigt. Moritz Becker ist außerdem Lehrbeauftragter an der Uni Hannover und freiberuflich unter anderem für die niedersächsische Landesmedienanstalt tätig.

• Vortragsinhalte

„Ich möchte den Eltern – einer Generation, die ohne soziale Medien aufgewachsen ist – deutlich machen, wieso den Kindern das Internet so wichtig ist“, sagt Moritz Becker. Mit Vergleichen und Parallelen zur Zeit ihrer Jugend, sollen Eltern an die Situation der Kinder herangeführt und realistische Einschätzungen ermöglicht werden. Laut Moritz Becker müssten Eltern begreifen, dass Kindern und Jugendlichen vor allem der Austausch mit gleichaltrigen wichtig ist. Es sei nichts Ungewöhnliches, dass auch junge Kinder schon soziale Medien nutzen möchten. Denn genau hier gebe es diesen Austausch und die Bestätigung von anderen, die Kinder und Jugendliche in der Pubertät als sehr wichtig empfänden. „Wenn im echten Leben dieser Austausch und vor allem auch die Bestätigung fehlt, kann die Nutzung allerdings auch gefährlich werden“, sagt Moritz Becker.

Dass Kinder und Jugendliche sich in der Pubertät mit ihren Eltern streiten und sich in gewisser Weise auch von ihnen distanzieren, sei normal. Eltern müssten ein Gespür dafür entwickeln und sensibel darauf achten, wann es wirklich ernst wird und wann sie Gefahr laufen, ihr Kind „zu verlieren“. Das funktioniere am besten durch regelmäßige Kommunikation. „Es ist wichtig, dass mit dem Kind gesprochen wird und Eltern sich auch entschuldigen, wenn sie merken, dass sie einen Fehler gemacht haben“, so Moritz Becker.

Vortragsreihe Der Präventionsrat Oldenburg (PRO) besteht bereits seit über 20 Jahren. Mit regelmäßigen Angeboten wie der Stärkung von Senioren durch Aufklärung zu seniorenspezifischen Delikten und der Gewährleistung von Präventionsprojekten an und außerhalb von Schulen trägt der Präventionsrat dazu bei, Gewalt und Kriminalität zu vermeiden. In der Online-Vortragsreihe „Alles ok im www?“ geht es um Themen rund um die Internet- und Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen. Die Reihe richtet sich an Eltern, pädagogische Fachkräfte und Interessierte. An jedem letzten Dienstag im Monat (30. März, 27. April, 25. Mai und 29. Juni) werden Expertinnen und Experten einen Vortrag zu einem bestimmten Thema halten und Fragen beantworten. Eine Teilnahme ist kostenlos. Aktuelle Themen, Termine und den Link zum Vortrag unter: www.praeventionsrat-oldenburg.de.

• Interaktion

Vor allem in der aktuellen Zeit sollten Eltern bei der Mediennutzung ihrer Kinder zwischen Zeit totschlagen und Interaktion unterscheiden. Es sei ein Unterschied, ob stundenlang Videos auf TikTok oder Serien auf Netflix geschaut werden oder ob die Kinder gemeinsam mit ihren Freunden videochatten oder online ein Spiel spielen und sich dabei übers Headset miteinander verständigen. „Das Internet ist gerade der einzige Ort, an dem es keinen Lockdown gibt“, macht Moritz Becker deutlich. „Alles was Spaß macht und für Kinder und Jugendliche wichtig ist, ist momentan verboten.“

Vielen gehe es beim „Zocken“ also nicht unbedingt um das Spiel an sich, oder die Zeit am Computer oder am Smartphone, sondern viel mehr darum, sich zumindest online mit seinen Freunden austauschen zu können.

• Medienerziehung

In seinem Vortrag verdeutlicht Moritz Becker diese und viele andere Situationen. Kompromisse, Kommunikation und versuchen zu verstehen – das seien Dinge, die Eltern beherzigen sollten. „Denn Vorwürfe bewirken genau das Gegenteil von dem, was Eltern wollen“, sagt Moritz Becker, „durch Vorwürfe distanzieren sich die Kinder immer weiter und vertrauen sich dann womöglich im Internet den Falschen an.“