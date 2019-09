Oldenburg „Und was willst du später werden?“ – Eine Frage, die Jugendliche oft ins Stottern versetzt.

Um diesem entgegenzuwirken fand am Dienstag der jährliche „Get-together-Cup“ im Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte (LBZH) statt. Ein Hallenfußballturnier, das Sport, Begegnung und Berufsorientierung miteinander verbindet. Über 100 Schüler aus dem Umkreis Oldenburg meldeten sich an, um in 10-er Teams aus Mädchen und Jungen für ihre Schule anzutreten.

Abseits des Fußballfeldes finden die Jugendlichen, Jahrgänge 8 bis 10, Infostände über Berufe des öffentlichen Dienstes. In Gesprächsrunden mit Polizisten, Stadtverwaltung und Lehrern konnten die Schüler in die Berufe ’reinschnuppern und Anregungen für die Berufswahl finden.

Mario Pérez Iglesias, Sportlehrer des LBZH, erklärt: „Wir wollen den Schülern einige Ideen für Ihre Zukunft geben. Um das möglichst attraktiv zu gestalten, sahen wir mit dem Fußballspiel die ideale Verbindung.“

Außerdem habe sich in Schulen in den letzten Jahren einiges verändert, berichtet Iglesias. Es gebe mehr Schüler mit Migrationshintergrund. Für diese sei es besonders schwierig, eine Vorstellung der Berufsfelder des öffentlichen Dienstes zu bekommen. Der „Get-together-Cup“ sei ein guter Weg, jedem in seiner Zukunftsorientierung zu helfen. Und gleichzeitig eine Gelegenheit, Schüler verschiedener Herkunft mithilfe des Fußballspiels zu verbinden. Ganz dem Motto „Fußball als Integrationsmittel“. Die Reaktionen der Teilnehmer zeigen, dass das Konzept funktioniert: „Ich war mir immer unsicher, ob ich Lehrerin oder Polizistin werden will. Jetzt bin ich endlich einige Schritte weiter. Und ich hatte sogar viel Spaß dabei“, erzählt die 15-jährige Hannah.

Im spannenden Finale konnte sich die IGS Flötenteich gegen die Helene-Lange-Schule durchsetzen. Auf Platz 3 das Gymnasium Eversten, die Realschule Achim folgte auf Platz 4.

Ob mit Pokalen oder Berufsideen – dieser Tag war für jeden ein Gewinn.