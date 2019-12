Oldenburg /Petersfehn Den Jahresurlaub verbringt Ulf Leymann ohne seine Frau. Er muss die Kinder hüten, sie arbeitet. Umgekehrt genauso. Das Paar wechselt sich ab. Anders geht es nicht. Fynn und Ryan haben 75 Tage Ferien im Jahr – ihre Eltern 30.

Wenn Mütter und Väter beide berufstätig sind, wie die Petersfehner, müssen sie für die unterrichtsfreien Wochen eine Lösung finden. Liane Leymann arbeitet 28 Stunden die Woche als Erzieherin – „unser 17-Jähriger kommt auch alleine klar, aber der Kleine ist noch zu jung. Darum mache ich viel Homeoffice“, sagt ihr Mann. Zum Glück kann der IT-Systemelektroniker problemlos von zuhause arbeiten. Großeltern, die auf den achtjährigen Ryan aufpassen könnten, gibt es nicht – zumindest nicht in erreichbarer Nähe. Außerdem sind sie alt, Ende 70.

Per und Lotta haben einen fitteren Opa, der gerne einspringt, wenn die Eltern arbeiten. Trotzdem: „In den großen Ferien sitzen wir jeden dritten Tag zusammen und basteln einen Plan zurecht“, sagt die Mutter der Sechs- und des Neunjährigen. Die Oldenburgerin arbeitet vier Vormittage die Woche, ihr Mann Vollzeit. „Seit Lotta zur Schule geht, ist es einfacher geworden – unser Kindergarten hatte im Sommer ganze fünf Wochen zu. Das ist schon eine Hausnummer“, sagt die zweifache Mutter. Inzwischen hat ihr schulpflichtiger Nachwuchs Anspruch auf Ferienbetreuung, die an der Grundschule, meist halbtags, angeboten wird. Damit ist zumindest ein Teil der Ferien abgedeckt. In Kitas und Horten gibt es feste Schließzeiten – je nach Einrichtung ein paar Tage bis mehrere Wochen.

Oft helfen sich die Mütter anderer Kinder gegenseitig und organisieren Spielenachmittage in abwechselnden Haushalten. Manchmal arbeitet auch ihr Mann von zuhause aus. „Lotta ist gerne in der Ferienbetreuung und freut sich, andere Kinder kennenzulernen. Bei Per ist das schwieriger – nicht jedes Kind kommt mit neuen Umgebungen klar“, sagt die Steuerberaterin. Ulf Leymanns Nachwuchs kann sich mit Ferienangeboten der Gemeinde anfreunden, es wird gespielt, gebastelt, getobt. Für ihren Vater bedeutet das allerdings, seinen Jüngsten jeden Morgen vor der Arbeit von Petersfehn eine halbe Stunde nach Rostrup fahren und Nachmittags wieder abholen zu müssen. Wer ländlich wohnt, kann sich nicht auf Betreuungen vor Ort verlassen. Die Eltern von Per und Lotta haben, bevor sie nach Oldenburg gezogen sind, in Hamburg gelebt. Die Angebote in der Großstadt würden mehr Flexibilität ermöglichen, berichtet die Familie – wenn sich der Feierabend mal verschiebt, genügt ein Anruf bei der Betreuungseinrichtung.

Kostenlos ist die schnelle Hilfe nicht. Geld müssen Eltern fürs Kinderhüten bei allen Angeboten zahlen: Die Elternbeitragstabelle ist in zwölf Stufen nach Einkommen gestaffelt. Wer sehr wenig verdient oder Sozialhilfe bekommt, wird von Beiträgen entbunden (genaue Zahlen: Online-Link Infokasten).

Fynn, Ryan, Lotta und Per sind Wunschkinder. Ihren Eltern war klar, was auf sie zukommt. Sie arbeiten gerne in ihren Jobs und freuen sich auf gemeinsame Zeit mit der Familie. Aber richtig zusammen Urlaub machen? Unmöglich.