Professor für künstliche Intelligenz

Oldenburg Die Professur für Künstliche Intelligenz an der Universität Oldenburg ist besetzt: Der Informatiker Dr. Daniel Sonntag übernimmt die sogenannte Stiftungsprofessur „Applied Artifical Intelligence“ am Department für Informatik, wie die Universität mitteilt.

Sonntag war zuvor Forschungsgruppenleiter am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) am Standort Saarbrücken. Im Rahmen seiner Professur wird er am Oldenburger Standort des DFKI eine neue Forschungsgruppe zu Interaktivem Maschinellem Lernen aufbauen.

In seiner Forschung befasst sich Sonntag mit interaktivem maschinellem Lernen. Er widmet er sich dabei auch der bislang weitgehend unerforschten Frage, wie Maschinen emotionale und soziale Intelligenz entwickeln können.

„Im Schulterschluss mit den Stiftern bauen wir unsere Kompetenzen im Bereich Digitalisierung und Künstliche Intelligenz aus und treiben dieses wichtige Thema in der Region weiter voran“, kommentierte Universitätspräsident Prof. Dr. Dr. Hans Michael Piper die Berufung. Die Stiftungsprofessur wird von Cewe, der EWE AG, Büfa, OLB-Stiftung, Dr. Caroline Neumüller, Alexander Neumüller, der Wirtschaftlichen Vereinigung DER KLEINE KREIS e.V. und der Stiftung der Metallindustrie im Nord-Westen für fünf Jahre finanziert.