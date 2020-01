Oldenburg Eine Schulsekretärin ist das Herz einer Schule, ihr Dreh- und Angelpunkt. Sie hält den Betrieb am Laufen, ohne sie läuft nichts.

Aber der Schulalltag von heute sieht ganz anders aus als noch vor einigen Jahren – und jetzt reicht es den Sekretärinnen. Ihre Arbeit hat extrem zugenommen, ihre Stellenbeschreibung und Bezahlung sind dagegen geblieben. Das passt schon lange nicht mehr zusammen, sagen sie.

Die Gewerkschaft Verdi hat das am Donnerstag bei einer Teilpersonalversammlung zum Thema gemacht, um mindestens ansatzweise eine Kompensation für die extreme Mehrarbeit einzufordern. Die Teilnahme sprach für sich: Von den gerade mal 80 Schulsekretärinnen, die die Stadt beschäftigt, um sich um die 30 000 Schülerinnen und Schüler und die Verwaltung des Betriebs zu kümmern, kamen über 50 ins PFL.

„Manchmal ist man am Vormittag geschafft“, sagt Anke Bollerslev (58), die seit 20 Jahren als Springerin von Schule zu Schule hüpft, um die Löcher zu stopfen, wenn eine Sekretärin erkrankt ist. „Die Belastung wird immer größer“, sagt Nicole Kern (48), die ihren Dienst seit 14 Jahren in der Grundschule Bloherfelde versieht.

Was zu all den ohnehin üblichen Aufgaben im turbulenten Schulalltag alles dazu gekommen ist? „Eine Menge“, sagt Nicole Kern: „Die Eltern buchen bei uns heute das Mittagessen, wir verwalten den Bildungs- und Teilhabepaket, wo wir mit großen Sprachbarrieren zu kämpfen haben wegen der Zuwanderung und zudem ein enormes Fachwissen benötigen, wir machen Online-Banking, wer arbeiten als Sachbearbeiter in hoher Selbstständigkeit, wir arbeiten neue Sekretärinnen ein, was es früher nicht gab, es wird immer weniger planbar, dafür nehmen die ad-hoc-Entscheidungen massiv zu. Auch die ,flexible Einschulung’ ist unser Thema, wenn Kinder zwischen August und Oktober geboren wurden und die Eltern entscheiden können, wann sie eingeschult werden. Eigentlich sollte es nicht so sein, aber es ist so: Die ganze Beratung läuft bei uns.“

Die Sekretärinnen möchten, dass all diese Zusatz-Tätigkeiten anerkannt, gewürdigt und kompensiert werden. Sie sagen: „Das Amt für Schule weiß, dass wir das alles machen, sie wollen es aber nicht sehen. Was wir alles leisten, passt schon lange nicht mehr zu unseren Stellenbeschreibungen – und damit auch nicht zu unserer Einstufung.“ Zurzeit sind sie in der TVöD-Entgeltgruppe 5; angemessen wäre für all das aber mindestens der kleine Schritt in die Gruppe 6, sagen sie.

Deshalb haben sie eine Resolution an Oberbürgermeister Jürgen Krogmann verfasst. Sie sagen: „Wir wissen, dass Sie sich für uns stark machen.“ Dies müsse sich nun aber auch in Taten zeigen. Ihre Forderungen:

• Erkennen Sie an, dass gründliche und vielseitige Fachkenntnisse die Voraussetzung sind für die Tätigkeiten in den Verwaltungssekretariaten in Schulen.

• Erkennen Sie die vorhandenen Stellenbeschreibungen als Voraussetzung für die Eingruppierung gemäß EG 6 an, so wie es die Bewertungskommission des Personalrates empfiehlt.

• Passen Sie die Stellenbeschreibungen der Schulverwaltungskräfte entsprechend der tarifvertraglichen Voraussetzungen rechtssicher an.

• Richten Sie eine paritätisch besetzte Arbeitsgruppe ein unter Beteiligung des Personalrats und der Schulverwaltungskräfte. Eine Rückkopplung an die Schulleitungen muss sichergestellt sein.

Der Oberbürgermeister möge all seine Möglichkeiten nutzen, um für die Anerkennung der tatsächlich geleisteten Arbeit zu kämpfen.

In Hannover sei es bereits gelungen, zumindest die Aufstufung um 1,5 Prozent in die Entgeltgruppe 6 zu erreichen. Denn wer Einblick habe, bewerbe sich inzwischen eher nicht mehr auf diese Stellen, hieß es am PFL: „Stadtverwaltungs-intern sind die Stellen kaum noch zu besetzen, das läuft fast nur noch extern.“