Oldenburg Der Weg ist das Ziel, sagt man. Doch was, wenn man noch nicht einmal weiß, welchen Weg man einschlagen soll? Tausende Schüler aus der ganzen Region müssen sich derzeit damit beschäftigen, welche berufliche Richtung sie nach ihrem Abschluss einschlagen sollen. Das dazu nötige Hintergrundwissen vermitteln auch in diesem Jahr wieder die Berufsinformationstage von Rotary.

„Erstmalig haben wir 27 Veranstaltungen, noch nie waren es so viele“, freut sich German Unland vom Rotary Club Oldenburg. Die Gruppe organisiert die Veranstaltungen gemeinsam mit den Clubs Oldenburg Ammerland, Oldenburg-Graf Anton Günter, Oldenburg-Schloss und Westerstede. Neu dabei seien in diesem Jahr Grüne Berufe, Lehramt an berufsbildenden Schulen, Consulting und Berufe im Museum.. „Die Veranstaltungen sind eine großartige Chance für die Schüler, in direkten Kontakt zu Praktikern und Praktikerinnen des Wunschberufs zu kommen“, so Unland.

Der Eintritt ist frei, ein Anmeldung nicht erforderlich.

Montag, 3. Februar

Verschiedene Bildungswege (Betriebliche Aus- und Weiterbildung, Studium, usw.), 17.30 Uhr, IHK (Moslestraße 6)

Dienstag, 4. Februar

Soziale Beruf, 17.30 Uhr, Friedas-Frieden-Stift (Philosophenweg 17)

Berufe in der Logistik, 17.30 Uhr, BiZ (Stau 70)

Berufe am Theater, 17 Uhr, Staatstheater (Theaterwall 28)

Mittwoch, 5. Februar

Tiermedizin, 17.30 Uhr, BiZ (Stau 70)

Berufe in der Werbung, 17.30 Uhr, NWZ-Medienhaus (Peterstraße 28 - 34)

Berufe der Finanzdienstleistungen, 17.30 Uhr, OLB (Gottorpstraße 28)

Donnerstag, 6. Februar

Informations- und Kommunikationstechnik, Informatik, 17.30 Uhr, Offis (Escherweg 2)

Berufe in den Medien, 17.30 Uhr, NWZ-Medienhaus (Peterstraße 28 - 34)

Juristische Berufe, 17.30 Uhr, Landgericht/Schwurgerichtssaal (Elisabethstraße 7)

Freitag, 7. Februar

Grüne Berufe, 17.30 Uhr, Landwirtschaftskammer (Mars-la-Tour-Straße 1-13)

Medizinische Berufe, 17.30 Uhr, Offis (Escherweg 2)

Handwerkliche Berufe, 17.30 Uhr, Handwerkskammer (Theaterwall 32)

Montag, 10. Februar

Theaterwall 32, 17.30 Uhr, BiZ, Stau 70

Ingenieurberufe, 17.30 Uhr, Alte FleiWa/Audi Max (Alte FleiWa 1)

Lehramt an berufsbildenden Schulen, 17.30 Uhr, BZTG Oldenburg (Ehnernstraße 132)

Dienstag, 11. Februar

Sicherheitsberufe (Bundeswehr, Polizei, Bundespolizei), 17.30 Uhr, Alter Landtag (Theodor-Tantzen-Platz)

Berufe in der Baubranche, Jade Hochschule/Raum H E 22 (Ofener Straße 16)

Lehramtsberufe an allgemeinbildenden Schulen, 17.30 Uhr, EWE Forum Alte Fleiwa (Alte Fleiwa 1)

Mittwoch, 12. Februar

Berufe im Museum, 17.30 Uhr, Landesmuseum Natur und Mensch (Damm 38-44)

Consulting, 17.30 Uhr, Treuhand, Langenweg 55

Medizinische Ausbildungsberufe, 17.30 Uhr, Klinikum Oldenburg/Herzogin-Ameli-Saal der Kinderklinik (Rahel-Straus-Straße 10)

Donnerstag, 13. Februar

Verwaltungsberufe im öffentlichen Dienst, 17.30 Uhr, Deutsche Rentenversicherung (Huntestraße 11)

Berufe in den Naturwissenschaften, 17.30 Uhr, Universität Oldenburg/ Campus Haarentor/ Gebäude W32 0-005 (Küpkersweg 48)

Luftverkehrsberufe, 17.30 Uhr, EWE Forum Alte Fleiwa (Alte Fleiwa 1)

Freitag, 14. Februar

Berufe in der Freizeitwirtschaft, 17.30 Uhr, Universität Oldenburg/ Campus Haarentor/ Gebäude W32 0-005 (Küpkersweg 48)

Kaufmännische Berufe, 17.30 Uhr, CEWE Stiftung, Meerweg 30 - 32

