Oldenburg Bereits vor den Toren des historischen Küchengartens des Schlossgartens steigt der Geruch von frischem Kaffee in die Nase. Auch in diesem Jahr hat die „Gemeinschaft der Freunde des Schlossgartens“ am Sonntagnachmittag zu einer besonderen Kaffeetafel eingeladen.

Der Verein bot ein reichhaltiges Kuchenbüffet im malerischen Ambiente – der Erlös aus der Veranstaltung „Gut Behütet“ kommt dem Schlossgarten zugute. „Es war eine Zitterpartie ob die Veranstaltung überhaupt stattfinden kann, da wir sie bei Regen leider hätten absagen müssen,“ erklärt der Vereinsvorsitzende, Klaus Streichbier.

Doch Petrus war gütig. „Meistens haben wir Glück mit dem Wetter und mussten die Veranstaltung erst ein Mal absagen“, berichtet die Leiterin des Schlossgartens, Trixi Stalling. Um die großen, weißen Sonnenschirme über den Tischen aufzuspannen, war es dieses mal jedoch zu windig.

Eitel Sonnenschein herrscht bei der Veranstaltung aber sowieso traditionell: „Wir prämieren den schönsten Hut. Der Gewinner bekommt ein Glas von unserem Honig aus dem Schlossgarten“, sagt Streichbier. Gerade, dass das gemeinsame Kaffeetrinken im historischen Küchengarten stattfand, begeisterte die Besucher sehr. „Wir waren schon öfter hier und besonders der Küchengarten ist immer wieder ein Besuch wert“, freut sich Anna-Maria Kordes gemeinsam mit ihrem Mann.

Die Gelegenheit, den Küchengarten zu besuchen, sollte genutzt werden. Er ist nämlich nicht immer frei zugänglich. Dies solle künftig aber geändert werden. Es sei in Planung, nun öfter Veranstaltungen in seiner historischen Atmosphäre stattfinden zu lassen. So überlege der Verein sogar, den Küchengarten nach historischem Vorbild umzugestalten.

Veranstaltungen wie diese liegen dem Vereinsmitglied, Hille Balin, sehr am Herzen. „Wir freuen uns immer sehr, neue Gesichter bei uns begrüßen zu können“, erklärt sie. Durch die tatkräftige Unterstützung zahlreicher Vereinsmitglieder sei der Nachmittag zu einem vollen Erfolg und Genuss für alle geworden. Ob mit Hut oder ohne: neue Vereinsmitglieder sind immer herzlich willkommen.

Mehr Infos: www.freunde-des-schlossgartens-oldenburg.de/