Oldenburg Besser hätte es nicht laufen können: Sabah Alsilo aus dem Irak, der eine der drei Sprachlernklassen an der BBS Wechloy besucht, hat ein Praktikum in der Zahnarztpraxis von Mohammad Goudarzi bekommen, die geplante Woche auf zwei Wochen verdoppelt und einen hervorragenden Eindruck hinterlassen. „Den wollen wir wiederhaben“, hieß es am Freitag aus der Zahnarztpraxis am Westeresch. Denn Sabah ist am Ende mit einem Angebot für einen Ausbildungsplatz als Zahnmedizinischer Fachangestellter aus der Praxis marschiert.

Der junge Iraker ist einer von 22 Sprachlernschülern, die aus dem Berufsvorbereitungsjahr der BBS Wechloy in ein Praktikum starten konnten – von derzeit 31 Schülern in drei Klassen, die allermeisten aus dem Irak, Syrien und Afghanistan. Stephan Günther, Abteilungsleiter für Vollzeitschulformen an der BBS Wechloy, sagt: „Neben dem Schwerpunkt Spracherwerb wollen wir erste berufliche Perspektiven aufzeigen. Dazu gehört ein Praktikum.“

18 der 22 Schüler haben das Praktikum erfolgreich absolviert – in Betrieben, die ihre Auszubildenden an der BBS Wechloy beschulen lassen: bei der Designagentur Adwork, der Blumenschmiede, bei Ecocion, Edeka Böse in Ofen, Edeka Wiefelstede, im Eiscafe bei Famila in Wechloy, im Famo Großhandel, bei Galeria Kaufhof, bei Harmdierks, im Verein Jugendkulturarbeit, im Malereibetrieb Sieberg, bei Noweda, in der Trendhair Akademie, im Wohn- & Pflegezentrum Breewaterweg und eben der Zahnarztpraxis Goudarzi.

Die Auszubildenden haben in der Zeit als Paten fungiert, die Schüler im Betrieb unterstützt und am Berufsschultag in die BBS begleitet. Die anderen Sprachlernschüler wurden regulär weiter unterrichtet, weil sie erst seit kurzem an der Schule sind.

Die BBS unternimmt einiges, um den Zugewanderten – die meisten von ihnen sind Flüchtlinge – bei der beruflichen Orientierung zu helfen und eine Perspektive zu bieten.

Im „Wirtschaft-Live-Projekt“ verkaufen die Schüler nach Vorbestellung an zwei Tagen in der Woche Obst an die Lehrkräfte. Sie organisieren, unterstützt von einer Lehrerin, alles selbst: vom Einkauf über den Verkauf bis zur Abrechnung. An sogenannten „Lernorte-Tagen“ gehen zwölf Schüler an die BBS 3 und lernen dort die Bereiche Pflege (Alten,- Kranken- und Körperpflege) und Hauswirtschaft kennen. Im Gegenzug kommen zwölf Schüler der BBS 3 an die BBS Wechloy und lernen den Bereich Lager kennen – im Lernlager der BBS, in dem realistische Ausbildungssituationen herrschen.

Ein Austausch mit dem Bildungszentrum für Technik und Gestaltung (BZTG) in ähnlicher Form ist in Planung.

Stephan Günther sagt: „Zurzeit haben wir zwei Schüler, die sprachlich schon etwas weiter sind. Einer besucht ergänzend die Mathe- und Englisch-Kurse in einer 11. Klasse der Fachoberschule Wirtschaft, der andere macht ein verlängertes Praktikum.“

Denn die Praktika sind nach wie vor eine hervorragende Gelegenheit, die eigenen Stärken kennenzulernen und sie unter Beweis zu stellen. Wie Sabah Alsilo nutzen auch andere Schüler diese Chance, das hat das jüngste Praktikum gezeigt: Mamoudou Sow aus Guinea hat bereits nach der einen Woche beim Verein Jugendkulturarbeit ein Angebot für ein freiwilliges soziales Jahr erhalten, andere Schüler können wegen des guten Eindrucks, den sie gemacht haben, zur Vertiefung konkrete weitere Praktika vereinbaren, wie zum Beispiel Rayan Haji bei Noweda, Karwan Karwan Farhan Namo bei Adwork oder Marijan Dina bei Edeka Böse in Ofen. „Natürlich gab es auch Probleme in der einen oder anderen Situation“, sagt Günther. Eines der Praktika konnte wegen mangelnder Deutsch-Kenntnisse nicht absolviert werden. Und es gab auch Missverständnisse wie dieses: „Ein Praktikant, der bei der Trend Hair Akademie war, kam am ersten Tag in weißer Jogginghose. Auf die Ansage, dass er bitte in schwarzen Hosen kommen solle, kam er am zweiten Tag in schwarzer Jogginghose zur Arbeit.“ Aber auch das ließ sich leicht lösen.

