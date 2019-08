Oldenburg Hebammen werden bald an der Jade Hochschule ausgebildet. Möglichst schon zum Wintersemester 2020/2021 will die Jade Hochschule in Zusammenarbeit mit der Universität Oldenburg den siebensemestrigen Bachelorstudiengang Hebammenwesen anbieten. Dafür stellt das niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur am Campus Oldenburg 35 Erstsemesterplätze zur Verfügung.

Der Studiengang verbindet ein wissenschaftliches Studium mit längeren begleiteten Praxiszeiten, etwa in Krankenhäusern oder bei freiberuflichen Hebammen. In enger Zusammenarbeit mit der Hebammenschule am Klinikum Oldenburg und mit Unterstützung des Hebammenverbands soll der Aufbau des praxisintegrierten Studiengangs realisiert werden, um optimale Übergänge von der schulischen Ausbildung zum Hochschulstudium zu gewährleisten.

In Niedersachsen sollen Hebammen künftig ausschließlich an Hochschulen ausgebildet werden. Neben dem Standort Oldenburg sollen in den kommenden Jahren 140 Studienanfängerplätze in Göttingen-Hildesheim und Hannover geschaffen werden, teilte das Wissenschaftsministerium am Mittwoch mit. Hinzu kommen 45 bereits bestehende Plätze an der Hochschule Osnabrück. Die Hebammenausbildung findet bislang überwiegend an Fachschulen statt. Dort standen bis zu 120 Plätze zur Verfügung.

Die ersten neuen Studiengänge werden den Angaben zufolge bereits zum Wintersemester 2020/21 starten. Hintergrund seien gesetzliche Vorgaben der Europäischen Union und des Bundes. Danach müssen Hebammen ab 2020 eine akademische Ausbildung durchlaufen. Nach den geplanten Übergangsregeln könnten Interessierte noch bis Ende 2021 eine Ausbildung an Fachschulen beginnen. Für die neuen Studienplätze seien im Haushaltsentwurf für 2020 knapp eine Million Euro eingeplant. Dieser Betrag solle in den Folgejahren weiter anwachsen.

Minister Björn Thümler (CDU) betonte, mit dem neuen Studiengang werde auch Niedersachsen den gestiegenen Anforderungen an die Geburtshilfe gerecht. Zugleich werde der Beruf attraktiver. Damit stünden künftig mehr ausgebildete Fachkräfte zur Verfügung. Der Bedarf sei schon jetzt „erheblich“ und werde noch steigen, weil die Babyboomer-Generation nach und nach aus dem Beruf ausscheide.

Für den Oldenburger Hebammenstudiengang stimmt sich die Jade Hochschule eng mit der Oldenburger Universitätsmedizin ab: Geplant sind gemeinsame Lehrveranstaltungen, etwa mit der Universitätsklinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Klinikum Oldenburg. Außerdem soll das bereits vorhandene Klinische Trainingszentrum der Universität ausgebaut werden, damit dort künftig auch angehende Hebammen ihre praktischen Fähigkeiten trainieren können. Denkbar wäre zudem ein Masterangebot in einer zweiten Aufbauphase des Studienangebots, um neues akademisches Personal für die Lehre zu gewinnen und die Forschung auf diesem Gebiet voranzutreiben.

„Das Studienangebot ist für die regionalen Krankenhäuser von größter Bedeutung und wir freuen uns, dass wir mit ihnen gemeinsam die Hebammenversorgung im Nordwesten Niedersachsens sichern können,“ sagt Hochschul-Präsident Prof. Dr. Manfred Weisensee.

„Der Bedarf an Hebammen wächst – ebenso wie die Anforderungen, die an sie gestellt werden. Mit der akademischen Ausbildung zur Hebamme am Standort Oldenburg leisten wir daher einen wichtigen Beitrag für die ganze Region“, sagt Universitätspräsident Prof. Dr. Dr. Hans Michael Piper.

