Studium für Berufstätige

Oldenburg An Berufstätige oder Berufserfahrene, die ein Studium an der Universität Oldenburg erwägen, richtet sich das kostenlose Webinar „Vom Beruf ins Studium?“, das am Dienstag, 19. Mai, von 18 bis 19.30 Uhr stattfindet. Neben der Wahl des Studiengangs informiert Conny Ladenthin von der Zentralen Studien- und Karriereberatung darüber, wie sich ein Studium finanzieren, vorbereiten und zeitlich mit Beruf und Lebenssituation vereinbaren lässt. Auch das Anrechnen zuvor erlangter Qualifikationen wird Thema sein. Per Chat können individuelle Fragen gestellt werden. Interessierte können sich näher informieren und noch bis 14. Mai anmelden unter

