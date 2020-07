Studium: Logopädie an Jade Hochschule studieren

Oldenburg Den Studiengang Logopädie bietet die Jade Hochschule zum Wintersemester 2020/21 mit einem bundesweit einzigartigen Profil an. In dem siebensemestrigen Bachelorstudiengang kann neben Pflichtveranstaltungen im Wahlpflichtbereich aus einem umfangreichen Angebot gewählt werden.

Einige Teile des Studiums werden mit überwiegenden Online- und wenig Präsenzphasen im sogenannten „Blended-Learning-Format“ angeboten. So kann mit erhöhter zeitlicher und örtlicher Flexibilität studiert und Berufstätigkeit neben dem Studium ermöglicht werden. Der auf der Fachausbildung aufbauende Studiengang sieht vor, die drei Jahre der berufsfachschulischen Logopädie-Ausbildung mit drei Semestern anzuerkennen, so dass sich die Regelstudienzeit in diesem Fall auf vier Semester verkürzt.

Die Studierenden können, je nach individueller Neigung, zwischen zwei Schwerpunkten wählen: Sie können sich auf „Digital unterstütze Therapieformen“ oder auf den Bereich der „Hör-Rehabilitation“ spezialisieren; letzterer ist derzeit an einer staatlichen Hochschule in Deutschland einzigartig. „Die Jade Hochschule genießt im Bereich der Hörtechnik und Audiologie bundesweit und auch international ein außerordentlich gutes Renommee, so dass es naheliegt, unser Fachwissen in den neuen Studiengang einzubringen und mit ihm zu verknüpfen“, sagt Studiendekan Prof. Dr. Jörg Bitzer.

„Indem wir technikgestützte, therapeutische Verfahren in den Lehrplan mit aufgenommen haben, können unsere Absolventinnen und Absolventen später auf Augenhöhe mit den Entwicklern modernster Anwendungen diskutieren“, weiß Bitzer. Der neue Logopädie-Studiengang am Campus Oldenburg qualifiziert für berufliche Tätigkeiten in Facheinrichtungen der auralen Rehabilitation und der klinischen Audiologie, im Anwendungsfeld technisch gestützter Diagnostik- und Therapieverfahren in der Logopädie. Das Studium beginnt jeweils zum Wintersemester. Bewerbungen sind ab dem 1. Juni unter www.ecampus.jade-hs.de möglich.