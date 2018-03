Oldenburg Bevor Aleksander T. im Matheunterricht gelernt hat Wurzeln zu ziehen, konnte er einen Joint bauen. Sieben Jahre lang war er süchtig – nach Cannabis und der Spielhalle.

Jetzt, mit 22 Jahren, kämpft er sich in der Fachklinik Weser-Ems in Oldenburg aus der Abhängigkeit. Auf seinem Weg begleiten ihn Dr. Steffen Hanle als sein behandelnder Arzt und Henning Frenzel, Koordinator der Arbeitstherapie. In der Klinik werden seit Mai 2017 Erwachsene behandelt, die alkohol-, medikamenten- und drogenabhängig sind, aber auch diejenigen, die an einer nicht-stoffgebundenen Sucht leiden. Aleksander gehört zu beiden Kategorien.

Mit 15 Jahren fing alles an – über den Freundeskreis. Es folgte eine lange Zeit, die geprägt war von Misserfolgen: „Ich habe meine Eltern sehr unglücklich gemacht, war unzuverlässig, habe oft die Arbeit gewechselt und viele Unfälle gebaut“, sagt Aleksander T.

Seine Jugend hat er verpasst. Er war nicht mal spontan mit Kumpels unterwegs oder hat den hübschesten Mädchen des Ortes nachgejagt. Er war süchtig.

Doch eines Tages änderte sich das: „Es hat mich selbst sehr unglücklich gemacht, meine Eltern so verzweifelt zu sehen und auf einmal habe ich gemerkt, dass ich schlecht aussah. Ich war ja ganz abgemagert.“ Eine Woche nach der Erkenntnis war Aleksander schon in einer Klinik zur Entgiftung. Und lernte langsam das Leben ohne Sucht kennen. Er fand Spaß am Bowlen mit seinem Bruder, an spontanen Ausflügen nach Bremen. Auch seine Reaktionszeit im Alltag sei so viel schneller geworden, erzählt er. „Der beste Kick ist es manchmal, die Welt nüchtern zu sehen“, sagt Hanle. Aleksander schaut ihn an, nickt. Und beginnt Zukunftspläne zu schmieden. Mit daran beteiligt ist auch immer seine Familie, die ihm Rückhalt gibt.

Während der Arbeitstherapie hat sich herausgestellt, dass Aleksander sehr gut in der praktischen Arbeit ist – auch wenn die Schule früher schwierig war. Er zeigt viel Selbstinitiative. Deshalb hat der 22-Jährige es auch geschafft, neben der Suchttherapie noch einen Praktikumsplatz zu finden.

Direkt gegenüber der Klinik ist eine Autowerkstatt und dort arbeitet er seit Anfang Februar am Nachmittag mit. Jeden Tag von 13 bis 17 Uhr grüßt er die Kollegen und Chefin Conny Eiting und stürzt sich in die Arbeit. Reifen- oder Ölwechsel, kleine oder große Inspektion: All das darf Aleksander dort schon machen – teilweise auch selbstständig, wobei die Kollegen natürlich immer behilflich sind und seine Arbeit überprüfen. „Besonders toll an Aleksander ist, dass er die Arbeit sieht. Der nimmt auch mal einen Besen in die Hand und fegt den Hof, weil das dann besser aussieht“, lobt Chefin Conny Eiting.

Seine Arbeitseinstellung hat ihm sogar einen Ausbildungsplatz eingebracht – ab dem 1. August wird Aleksander in Stendal die Ausbildung zum KfZ-Fachpraktiker beginnen. Damit beginnt für ihn endgültig ein neues Leben – hoffentlich eines, in dem er den Kick von Drogen und Spielhallen nie mehr braucht und den Kick der Realität um so mehr.

